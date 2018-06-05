Жители агрогородка Путришки боятся оказаться на кладбище ещё при жизни

В Гродненской области этим летом разгорается другой скандал. Жители посёлка Путришки боятся оказаться на кладбище ещё при жизни! Лес, который отделяет дома от погоста, решили вырубить, а землю отдать под новые могилы. Возле посёлка уже вовсю работает техника. Местные власти объяснили, что эти деревья необходимо уничтожить. Люди не согласны с таким решением.

На краю деревни лес исчезает прямо на глазах. Многие росли здесь с самого детства, поэтому недоумевают, почему здоровые деревья идут под снос. 24 гектара земли станут новой частью городского кладбища, а посёлок Путришки будет с ним граничить. Жители агрогородка не раз обращались и к районным властям, и к руководству области. Но пока, с их слов, безрезультатно.

Светлана Бозырь, житель агрогородка Путришки: «У нас один вопрос: как можно принять решение, которое реализует права усопших на захоронение и в то же время нарушает права жителей на жизнь, на здоровье и комфортные условия проживания».

Под снос уже пошли пять гектаров леса, в ближайшее время спилят ещё 19-гектаров. У гродненских коммунальщиков своя правда – единственное кладбище города почти заполнено. Закладывать новое долго и хлопотно, а расширение даст несколько лет передышки.

Сергей Семашко, заместитель генерального директора Гродненского городского ЖКХ: «Рассматривалось несколько вариантов. Однако наличие пахотных земель, а также близко расположенные жилые дома, источники подземного водоснабжения поставили точку на некоторых вариантах. Было принято решение расширяться в северном направлении».

Ещё одной проблемой, уверены люди, станет вода. Ближайшая к лесу улица Фестивальная находится в низине, именно сюда подойдёт кладбище.

Елена Тикота, заместитель главного врача по гигиене Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии: «Согласно требованию закона «О погребении и похоронном деле», соблюдение минимального расстояния в 500 метров от данного кладбища предусмотрено. Считаю, что не стоит беспокоиться, потому что минимальное расстояние соблюдено».

Специалисты в один голос уверяют, что документы на вырубку согласованы во всех ведомствах: от районных до республиканских.

Андрей Писанко, заместитель начальника отдела Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Данный участок леса не является особо ценным участком, так как на нём не обитает ни один краснокнижный вид. Дуб – это красивое, хорошее растение, добротное. Они подлежат рубке, если находятся на участке, который необходимо освободить».

Сейчас конфликт находится в острой стадии. Люди вспоминают, ещё при закладке этого кладбища (20 лет назад) дубы уже пытались спилить. Но тогда с местными властями удалось договориться. На это надеются и сейчас. Коммунальщики настаивают, что всё делают по закону и обсуждать тут нечего. Вопрос остаётся за временем: пока будут идти разбирательства, предмет спора может просто исчезнуть, соединив кладбище с посёлком.