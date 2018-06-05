Карта безопасности на воде. Вчера спасены два человека









С начала года в реках и водоемах области утонули 19 человек. Двадцать человек, терпящих бедствие на воде, спасены. За аналогичный период прошлого года - 12 утонувших и 18 спасенных.





Вчера, 5 июня, увеличилось число спасенных на воде. Как сообщили в областном совете ОСВОД, в Слониме сотрудники водолазно-спасательной службы вовремя подоспели на помощь рыбаку, который угодил в воду, пытаясь извлечь оттуда рыболовные снасти. А в Острино Щучинского района на помощь терпящему бедствие на воде пришел сотрудник «Гродножилстроя» Анатолий Дорошкевич. Пятидесятилетний мужчина решил искупаться в местном водоеме, но не учел ни температуры воды, ни состояния своего организма. По данным ОСВОДа , горе-купальщик был под градусом. В результате он доплыл до середины, но вернуться назад на берег сил не хватило. Благо, тонущего вовремя заметили. А его спаситель оказался хорошим пловцом, потому что ему пришлось быстро преодолеть по воде расстояние не менее десяти метров. На берегу тонущему оказали первую помощь и доставили в расположенное рядом лечебное учреждение.





В облсовете ОСВОДа еще раз подчеркнули: безопасность людей в первую очередь зависит от них самих! Во избежание беды нельзя входить в воду вне зоны действия спасательных станций и постов. Алкоголь и вода несовместимы! Купаться следует с учетом температуры воздуха и воды в реках и водоемах. Холодная вода значительно увеличивает риски.



В области действует десять спасательных станций и 17 постов.





