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Карта безопасности на воде. Вчера спасены два человека

06.06.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Карта безопасности на воде. Вчера спасены два человека



С начала года в реках и водоемах  области утонули 19 человек.  Двадцать  человек, терпящих бедствие на воде,  спасены. За  аналогичный период прошлого года  -  12 утонувших и 18 спасенных. 



 Вчера, 5  июня,  увеличилось  число   спасенных  на воде.  Как сообщили в  областном совете ОСВОД, в Слониме  сотрудники   водолазно-спасательной  службы   вовремя подоспели на помощь рыбаку, который   угодил в воду, пытаясь   извлечь  оттуда рыболовные снасти.    А в Острино  Щучинского района  на помощь  терпящему  бедствие на воде   пришел сотрудник «Гродножилстроя» Анатолий Дорошкевич.  Пятидесятилетний мужчина  решил  искупаться в местном водоеме,  но не учел ни  температуры воды, ни состояния  своего организма.  По данным ОСВОДа , горе-купальщик  был  под градусом.   В результате он   доплыл до середины, но вернуться назад  на  берег  сил не хватило.   Благо, тонущего  вовремя заметили.    А его спаситель оказался  хорошим пловцом, потому что  ему пришлось быстро   преодолеть по воде расстояние не менее десяти метров.     На берегу  тонущему  оказали первую помощь и доставили в расположенное рядом лечебное учреждение. 



В облсовете ОСВОДа  еще раз подчеркнули:  безопасность людей   в первую очередь зависит от них самих! Во избежание  беды нельзя входить в воду вне зоны действия спасательных станций и постов.    Алкоголь и вода несовместимы!   Купаться следует с учетом  температуры воздуха и воды в реках и водоемах. Холодная вода значительно  увеличивает риски. 


В области действует десять спасательных станций и 17 постов. 

Карта безопасности на воде. Вчера спасены два человека

 
 
 
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