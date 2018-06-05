Евразийская экономическая комиссия требует отменить ограничения на ввоз белоруской молочной продукции в Россию

Главная для Беларуси новость пришла из Москвы. К сожалению, не позитивная. С этого дня наше молоко вновь под запретом якобы из-за ненадлежащего качества. Однако очевидно, что это очередной торговый препон и продолжение всем известной молочной истории.

Обидно, что на такие шаги идут самые ближайшие партнёры. Сегодня в российской столице вопрос поставили ребром на заседании коллегии Евразийской экономической комиссии. Итоговое коммюнике гласит, что какое-либо из государств «пятёрки» имеет право вводить ограничения только в тех случаях, когда продукция представляет опасность для эпизоотического благополучия. Минск считает претензии Россельхознадзора необоснованными. Спрос на белорусское молоко на российском рынке есть всегда. И от очередного запрета страдают и предприятия, и покупатель. А он, как известно, за качество голосует рублём. Как найти компромисс и разрушить барьеры? На выставке «Белагро» у молочных стендов настоящий ажиотаж. Посетители с удовольствием дегустируют новинки: сыры, йогурты, творожки, подмечая, что теперь будут искать в магазинах.

Но гостей из России, а их на выставке немало, часто приходится разочаровывать – товар не из Евросоюза, но под санкциями. Хотя не секрет, что россияне, приезжая в Беларусь на отдых или в комадировку, с удовольствием лакомятся нашей молочкой. Даже губернатор Вологодской области готов рекламировать белорусское. Говорит, что натуральному продукту сегодня сложно пробиться на прилавки, ведь слишком велико засилье порошков и заменителей.

Примечательно, что союзная Россия – единственная, кто регулярно закрывает свой молочный рынок. В десятках других стран претензий просто нет. Отсюда и высокие позиции в молочном экспорте, где Беларусь входит в пятёрку мировых лидеров. По маслу у нас третье место после ЕС и Новой Зеландии, по сырам и творогу – четвёртое. Да, в России основной рынок. Но молочный вкус уже знают, к примеру, в Китае, куда недавно начались регулярные поставки. Специалисты подтвердят, что это ёмкий, но очень непростой регион. Чтобы попасть на китайские прилавки, надо пройти строгий отбор и иметь кристальную репутацию.

И совсем неожиданный пример – Швейцария. Делегация бизнесменов из страны банков, шоколада и сыров побывала на четырёх белорусских предприятиях. Многое пришлось по вкусу: от творога до сыра. Хотя известно, что Швейцария – закрытая в плане продуктов страна. Дешёвые товары не пропускают даже из ЕС, считая справедливо, что мало кто может обеспечить соответствие местным стандартам качества. Ну, разве что Франция. Впрочем, вскоре шанс будет и у Беларуси, говорит бизнесмен Андрей Нажескин. Его компания наладила поставки сливочного масла в Турцию, Египет, Саудовскую Аравию.

Андрей Нажескин, бизнесмен, глава отделения компании Machinoimport AG в Лихтенштейне: «Пришли новости, что первые белорусские продукты будут сертифицированы – мы говорим о конечных продуктах, а не о порошковых смесях – на территории Швейцарии, что есть возможность их поставлять».

Получается, аргументы, что белорусские молочные продукты низкого качества, рассыпаются сами собой. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия запрет рассматривают как проявление протекционизма. А в Евразийской экономической комиссии считают, что такие действия незаконны и создают опасные прецеденты для всего рынка стран «пятёрки».

Виктор Назаренко председатель Государственного комитета по стандартизации: «Мы в рамках ЕАЭС, всех интеграционных образований больше, чем другие страны готовы к открытой конкуренции. И если нам кто-то из наших партнёров навязывает несколько нездоровую конкурентную борьбу, используя различные предлоги, чтобы не пустить нашу продукцию на свой рынок, мы считаем, что это заслуживает очень серьёзного обсуждения на высоком уровне».

К тому же очередное ограничение совпало с началом так называемого сезона большого молока в России. Вряд ли это случайность.

Особенность нынешнего запрета – оно затрагивает не конкретные предприятия, не определённую продукцию. В основе ограничений – тара. Если она меньше 2,5 литров, то можно везти, если больше – красный свет, опасность. И это не первый случай. На такую странную особенность обратил внимание даже Президент во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

Очевидно, что молочные перипетии президенты Беларуси и России при встрече не обойдут вниманием. Скоро Минск примет Высший госсовет Союзного государства. Впрочем, министры нацелены найти компромисс раньше.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси: «Мы договорились с новым руководством Минсельхоза России, с Алексеем Гордеевым, что мы 8 июня встречаемся, а завтра министры отрабатывают все вопросы. Выстроим нормальную систему взаимодействия, как и было. Какие-то вопросы всегда будут оставаться, но они должны сниматься, у нас есть для этого специальные службы. Думаю, снимем проблемные вопросы буквально до конца недели. Вопросы всегда будут, нельзя отбрасывать и человеческий фактор. Если кто-то не так заполнит сертификат, не ту букву поставит, то этот человек должен быть наказан, но это не говорит, что это некачественная продукция. Я понимаю, что Россия сейчас хочет навести порядок с серым импортом, фальсификацией, и это правильно, но мы должны вместе работать в этом направлении».

В белорусском правительстве надеются наладить продуктивный диалог с российскими коллегами, где за агросектор отвечает новая связка. У вице-премьера Алексея Гордеева репутация крепкого хозяйственника. 10 лет он возглавлял Министерство сельского хозяйства, затем аграрную Воронежскую область. Министром сельского хозяйства России стал Дмитрий Патрушев, который до этого возглавлял «Россельхозбанк». В переговорах с ними предстоит доказать, что вместе работать гораздо выгоднее, чем по отдельности.