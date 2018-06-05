Впервые компания из Беларуси стала обладателем престижной премии GlobalCapital – BondAwards. Выпуск еврооблигаций крупнейшего ритейлера страны «Евроторг» признан «Лучшим дебютом на развивающихся рынках». Итоги премии объявили в Лондоне. По сути, это «Оскар» в финансовом мире. GlobalCapital– одно из самых авторитетных изданий для инвестиционного мирового сообщества. Повлияет ли эта победа на экономику страны в целом? Вопрос уже не риторический.

Первый в истории Беларуси выпуск корпоративных еврооблигаций состоялся год назад – на мировой рынок валютных заимствований вышел «Евроопт». До этого страна была представлена только суверенными евробондами. И сразу же громкий успех.

Переподписка в момент выхода облигаций «Евроопта» превысила эмиссию в пять раз. И, что самое главное, вызвало интерес со стороны инвесторов на четырёх континентах. Это свидетельствует о сильной рыночной позиции компании и профессиональной команде менеджмента, считает руководитель компании Renaissance Capital. Компания выступила букранером выпуска облигаций.

Дмитрий Гладков, управляющий директор компании Renaissance Capital (Великобритания): «Это привлекательность Беларуси как инвестиционной юрисдикции, привлекательность экономики. Второй важный знак – это доверие инвесторов сектору, в котором работает «Евроторг». Однозначно, инвесторами оценивается привлекательный сектор, заслуживающий широких инвестиций. И мы подходим к самой важной части: качество менеджмента компании, управление компанией в бизнес-модели, которая выбрана. В этих трёх категориях общее голосование однозначно показывает, что «Евроторг» был победителем среди широкого круга компаний самых разных секторов: нефть и газ, финансовый сектор, ритейлеры».

Дебютный международный выпуск компании «Евроторг» не только привлёк внимание инвесторов по всему миру, но и стал залогом победы. Компания стала обладателем престижной премии GlobalCapital – Bond Awards. Премия присуждают после голосования практически всех игроков финансового рынка планеты. Также в этом году наряду с «Евроторг» награды от GlobalCapital получили такие известные международные компании, как Deutsche Bank, Nordea и Volkswagen.

Андрей Зубков, генеральный директор ООО «Евроторг»: «Мы считаем, что это важный шаг не только для нашей компании, но и в целом для страны. Высокая награда от GlobalCapital – это заслуженное признание работы нашей команды, а также всего экономического и инвестиционного потенциала Беларуси. Мы гордимся тем, что инвестиционное сообщество высоко оценило дебют компании на международном рынке капитала, намерены использовать наши сильные стороны для будущего роста. Открытое общение с инвесторами будет обязательно продолжено. Мы верим, что наши усилия, кроме решения стратегических задач развития бизнеса, будут способствовать дальнейшему раскрытию инвестиционной привлекательности Беларуси».



Сегодня «Евроторг» – крупнейший мультиформатный ритейлер в Беларуси. Компания управляет более чем 600 магазинами под известными брендами «Евроопт» и «Бруснiчка» во всех регионах страны. Ежедневно в магазинах компании делают покупки около миллиона покупателей.