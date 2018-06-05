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Фестивальное лето в Большом начинает «Петрушка» в постановке Андриса Лиепы

06.06.2018 21:14 — Разное | ОНТ  
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Дебют «Петрушки» и возрождённая «Жар-птица» – первые спектакли из репертуара пятого фестиваля самого утончённого искусства. Через Интернет билеты на культурную программу в Минске бронировали в разных уголках Евразии и даже США.

Плох тот солист, кто не мечтает о партии принца в «Лебедином озере». Однако важнее не стать заложником одной роли. Потомка самураев в 17 колене не пугают гопак из балета «Тарас Бульба» и вариации из «Дон Кихота». Его Петрушке совсем не до смеха. Жизнь длиной... всего-то 40 минут.

Такатоши Мачияма, солист балета Большого театра Беларуси:  «Всегда иду от своего жизненного опыта: когда-то потерял любовь, когда-то на меня надавили, несправедливость была. Физически это было очень тяжело. Но каждый день после репетиции смотрел расписание. Завтра – во сколько! Я хочу туда попасть».

Месяц проб и ошибок, взлётов и падений. В перерывах наша труппа изучала видеозаписи «Петрушек» с Нуреевым, Барышниковым, Лиепой. Сделал реконструкцию постановки 1911 года по клавиру с пометками хореографа Михаила Фокина.

Андрис Лиепа, народный артист России:  «Спектакль жив. Он проходит с большим успехом. Особенно за границей. Для нас он выглядит old fashioned, а для иностранцев – настоящей Россией. Представьте себе, мы справляем 85 лет театру, но никто никогда не обращался к этой партитуре».

В Большом дебютный «Вечер музыки Стравинского». Корни композитора – на гомельском Полесье (отец из-под Речицы). Сыграть «Петрушку» тише или громче по тактам советовал «первый трубач» оркестра под управлением маэстро Валерия Гергиева.

Тимур Мартынов, солист оркестра Мариинского театра (Россия): «Достаточно легко справиться с музыкой Стравинского, если опытный дирижёр стоит за пультом. Труба исполняет роль, как Балерины, так и Петрушки. Есть знаменитое соло Балерины».

Декорации и костюмы – по эскизам Александра Бенуа. Семья художника связана с белорусским Брестом. 1930-е годы XIX века. Место действия – Северная Пальмира с её праздниками, балаганами, весельем. «Петрушку» называли «балетом, спасшим балет».

Петрушка, Фокусник и Арап выйдут впервые из правого кармана сцены. Это так называемая мужская половина Большого. А Балерина (это и театральная профессия, и роль в спектакле) выпорхнет прямо на улицы Петербурга.

Первым образ «куклы с человеческим сердцем» примерил гений танца. Вацлав Нижинский – потомок балетников шкловского театра графа Зорича. Сегодня на подмостках новые имена. Впишут в историю мирового искусства. Символ «Русских сезонов» в Париже «Петрушка» – ранее невиданное на подмостках Минска.  

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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​Дебют «Петрушки» и возрождённая «Жар-птица» – первые спектакли из репертуара пятого фестиваля самого утончённого искусства.
 
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