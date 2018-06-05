Теннис: Гарбин Мугуруса разгромила Марию Шарапову

Испанка в четвертьфинале «Ролан Гаррос» победила тридцатиоднолетнюю россиянку, тридцатую ракетку мира, Марию Шарапову.

Итог встречи – 6/2, 6/1. За 71 минуту, испанка совершила два эйса, шесть брейков, и две ошибки на подаче. Шарапова реализовала один брейк, и шесть ошибок на подаче. Россиянка ведет в личных битвах – 3:1.

Встреча между румынкой Симоной Халеп и немкой Анжеликой Кербер получилась куда более напряженной: в трех партиях сильнее была Халеп – 6:7, 6:3, 6:2.

Таким образом, в женском одиночном разряде «Ролан Гаррос» мы знаем состав всех полуфинальных пар. Одна путевка в решающий матч будет разыграна в американском противостоянии Мэдисон Киз – Слоан Стивенс. Вторая – Симона Халеп – Гарбин Мугуруса.

У мужчин известна одна полуфинальная пара: австриец Доминик Тим встретится с итальянцем Марко Чеккинато.