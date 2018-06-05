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Почва в сфере моделинга. Модные решения дизайнеров из Беларуси и Украины на детском показе в Минске
Новости Беларуси. В свете софитов с детства. В столице проходит модный показ детской одежды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Публике свои творения представили лучшие дизайнеры из Беларуси и Украины.
Профессиональное дефиле устроили юные, но уже опытные в своем деле модели. Красиво пройти по подиуму удалось даже самым маленьким звездочкам.
Анна Ляшенко, директор модельного агентства:
В рамках мероприятия также проходит акция по сбору вещей первой необходимости для детей с онкологическими заболеваниями. Подобная акция проходит уже седьмой раз. Собранные средства отправят в Боровлянский центр детской онкологии.
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Новости Беларуси. В свете софитов с детства. В столице проходит модный показ детской одежды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Публике свои...
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