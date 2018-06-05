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«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»

06.06.2018 20:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Узбекистане будут разводить белорусских коров. Об этом сообщили 6 июня на выставке «Белагро». Речь идет о голштинской породе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»

В Беларуси насчитывается 750 тысяч таких особей. Голштинские коровы дают вдвое больше молока, нежели привычные для нас. Породу вывели в лабораторных условиях. Она полностью адаптирована к белорусскому климату.

«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»

Геннадий Гунев, первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединения»:
Сейчас мы находимся у павильона, где бычок получен методом трансплантации. Переведен в основное стадо и работает. Мы можем сейчас в любом регионе заниматься трансплантацией. Мы способны на автомобиле выезжать в этот регион любой области: Витебской, Могилевской. И в хозяйстве делать пересадку и разводить данную популяцию.

«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»

Выставка «Белагро» продолжает работу. «Фишкой» второго дня стала народная дегустация. На конкурсе представлены молочные продукты. А также мясо.

«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»

Оценить их качество, попробовав на вкус, мог любой желающий. Итоги подведут к концу форума. Жюри суммирует мнения потребителей и экспертов. «Чемпион вкуса» – уже традиционное испытание для товаров с пометкой «Сделано в Беларуси».

«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»

Андрей Киреенко, главный редактор специализированного журнала:
Только на нашем стенде прошло около 5 тысяч дегустаторов. Мы провели слепые дегустации. Мы взяли европейские и белорусские сыры. Как выдержанные, так и с кислыми бактериями (с большими дырками). Вы знаете – в слепых дегустациях – я вас уверяют – разницы нет, даже больше голосуют за белорусские сыры. Есть достойные заводы, достойные образцы. Надо гордиться своим сыром.

«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»

7 июня на «Белагро» выберут лучшую корову. Здесь пройдет аукцион по продаже племенных животных. Форум продлится до 10 июня.

 
 
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Новости Беларуси. В Узбекистане будут разводить белорусских коров. Об этом сообщили 6 июня на выставке «Белагро». Речь идет о голштинской породе, сообщили в...
 
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