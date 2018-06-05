|
«Мы провели слепые дегустации». «Фишки» второго дня выставки «Белагро»
Новости Беларуси. В Узбекистане будут разводить белорусских коров. Об этом сообщили 6 июня на выставке «Белагро». Речь идет о голштинской породе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси насчитывается 750 тысяч таких особей. Голштинские коровы дают вдвое больше молока, нежели привычные для нас. Породу вывели в лабораторных условиях. Она полностью адаптирована к белорусскому климату.
Геннадий Гунев, первый заместитель генерального директора «Белплемживобъединения»:
Оценить их качество, попробовав на вкус, мог любой желающий. Итоги подведут к концу форума. Жюри суммирует мнения потребителей и экспертов. «Чемпион вкуса» – уже традиционное испытание для товаров с пометкой «Сделано в Беларуси».
Андрей Киреенко, главный редактор специализированного журнала:
7 июня на «Белагро» выберут лучшую корову. Здесь пройдет аукцион по продаже племенных животных. Форум продлится до 10 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Узбекистане будут разводить белорусских коров. Об этом сообщили 6 июня на выставке «Белагро». Речь идет о голштинской породе, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)