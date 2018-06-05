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«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+
Не так давно заглянув на модный показ, наша съёмочная группа была немало удивлена. На подиум выходили успешные, известные белоруски. И среди моделей мы внезапно увидели женщин, настолько удивительных, что непременно захотели познакомиться с ними поближе.
Ольга Шатыко, 69 лет:
Не нужно стремиться во что бы то ни стало выглядеть моложе своего возраста. И нужно сделать всё для того, чтобы создать лучшую версию себя в своём возрасте.
Это женщины и мужчины, глядя на которых, неловко спрашивать о возрасте.
Дина Петренко, 70 лет:
Татьяна Бируля, 55 лет:
Их секрет ужасно хочется узнать. Но секрет очень прост. Мы часто слышим эти истины, но не верим, что они работают.
Ольга Шатыко:
Дина Петренко:
Ольга Шатыко:
Татьяна Бируля:
Когда на подиум вышла дама за 90, которую язык не повернётся назвать бабушкой – стало окончательно понятно, возраст – это просто цифры.
Нельзя жить долго, не меняясь, но можно жить так, чтобы каждый день тебе было, как минимум, интересно встречать.
Татьяна Бируля:
Она не умирает. И поэтому, наверное, возраста, в принципе, по большому счёту, не существует. Существует наша оболочка, которая потихонечку, к сожалению, где-то болеет, где-то состаривается. Но внутри мы же ведь остаёмся такие же, как мы были в юности.
Ольга Шатыко:
Дина Петренко:
И я полюбила себя!
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«Я бы посоветовала всем женщинам просто выключить центр старости в их мозгу»: посмотрите, как выглядят минчанки 55+
Не так давно заглянув на модный показ, наша съёмочная группа была немало удивлена. На подиум выходили успешные, известные белоруски. И среди моделей мы внезапно...
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