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«Мы мало времени уделяем себе». В Минске провели профилактику неинфекционных заболеваний

06.06.2018 20:36 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Измерить рост, вес и артериальное давление: профилактику неинфекционных заболеваний провели в крупных торговых центрах и администрации Октябрьского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы мало времени уделяем себе». В Минске провели профилактику неинфекционных заболеваний

Минчан проверяли на сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Врачи-кардиологи провели индивидуальные консультации со всеми гостями.

К слову, с возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний в разы возрастает. Специалисты рекомендуют следить за питанием, больше двигаться и отказаться от курения.

«Мы мало времени уделяем себе». В Минске провели профилактику неинфекционных заболеваний

Евгения Алешина:
Работа у нас сидячая. Мы мало времени, к сожалению, уделяем себе. Необходимо на ранних стадиях болезни обнаруживать и проводить профилактику.

«Мы мало времени уделяем себе». В Минске провели профилактику неинфекционных заболеваний

Раиса Просвирина, заведующий отделением профилактики УЗ «3-я центральная районная клиническая поликлиника»:
Было выявлено впервые артериальное давление у человека. Даны консультации пациентам, выписывались у нас даже сегодня рецепты.

 
 
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Новости Беларуси. Измерить рост, вес и артериальное давление: профилактику неинфекционных заболеваний провели в крупных торговых центрах и администрации...
 
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