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«Надеемся, что нам дадут положительный ответ». День открытых дверей провели коммунальники Ленинского района
Новости Беларуси. Благоустройство дворов, капитальный ремонт и канализационные работы. Коммунальные службы Ленинского района провели День открытых дверей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На третьем участке было немноголюдно. Жителей волновал затянувшийся капремонт по Казарменному переулку. Возникали вопросы и с системой отопления. Просьбы горожан планируют разрешить в течение месяца.
Так, после прошлой такой встречи оперативно обновили теплотрассу и благоустроили один из дворов в этом переулке.
Галина Савчик:
Владимир Ивановский, директор КУП «ЖЭУ № 3 Ленинского района»:
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«Надеемся, что нам дадут положительный ответ». День открытых дверей провели коммунальники Ленинского района
Новости Беларуси. Благоустройство дворов, капитальный ремонт и канализационные работы. Коммунальные службы Ленинского района провели День открытых дверей,...
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