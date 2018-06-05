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«Надеемся, что нам дадут положительный ответ». День открытых дверей провели коммунальники Ленинского района

06.06.2018 20:34 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Благоустройство дворов, капитальный ремонт и канализационные работы. Коммунальные службы Ленинского района провели День открытых дверей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На третьем участке было немноголюдно. Жителей волновал затянувшийся капремонт по Казарменному переулку. Возникали вопросы и с системой отопления. Просьбы горожан планируют разрешить в течение месяца.

Так, после прошлой такой встречи оперативно обновили теплотрассу и благоустроили один из дворов в этом переулке.

«Надеемся, что нам дадут положительный ответ». День открытых дверей провели коммунальники Ленинского района

Галина Савчик:
Мы пришли решить вопрос с капительным ремонтом. Надеемся, что нам дадут положительный ответ.

«Надеемся, что нам дадут положительный ответ». День открытых дверей провели коммунальники Ленинского района

Владимир Ивановский, директор КУП «ЖЭУ № 3 Ленинского района»:
Наша основная цель – ознакомить людей во время Дня открытых дверей с новыми нормативными документами, а также с тем, куда им необходимо обращаться.

 
 
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Новости Беларуси. Благоустройство дворов, капитальный ремонт и канализационные работы. Коммунальные службы Ленинского района провели День открытых дверей,...
 
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