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«Осталось выполнить отделочные работы». Детский сад на 230 мест откроется в микрорайоне «Лебяжий»

06.06.2018 20:32 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В микрорайоне «Лебяжий» откроется детский сад на 230 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новое здание появится на улице Мястровской.

«Осталось выполнить отделочные работы». Детский сад на 230 мест откроется в микрорайоне «Лебяжий»

«Осталось выполнить отделочные работы». Детский сад на 230 мест откроется в микрорайоне «Лебяжий»

Для детей здесь уже построили бассейн, а в скором времени начнут прокладывать велодорожку и строить крытую парковку для двухколесного транспорта. Уже ведутся переговоры с Мотовелозаводом о покупке велосипедов. По заказу администрации Центрального района к созданию транспорта подойдут с особым дизайнерским решением.

«Осталось выполнить отделочные работы». Детский сад на 230 мест откроется в микрорайоне «Лебяжий»

Иван Злобин, ведущий инженер отдела технического надзора ГП «УКС Центрального района Минска»:
Осталось выполнить чистовые отделочные работы: окраску, облицовку и укладку паркета.

Территория детского сада на 60-70 % выполнена по благоустройству.

Строительство детского сада планируют завершить к началу июля. После этого начнется возведение еще одного объекта дошкольного образования в этом же микрорайоне – на 190 мест.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В микрорайоне «Лебяжий» откроется детский сад на 230 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новое здание появится на улице...
 
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