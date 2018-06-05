|
26 частных домов планируют снести рядом с Лошицким парком в Минске
Новости Беларуси. Рядом с Лошицким парком в районе улицы Маяковского планируется снос 26 частных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На месте старых зданий построят многоэтажные дома на 1500 квартир, детские сады, медицинский и спортивный комплексы.
На данный момент здесь проживает более 4 тысяч человек, однако после реализации проекта вместимость района увеличится вдвое. Завершить реконструкцию микрорайона собираются до 2030 года. Сейчас план проекта находится на общественном обсуждении, которое продлится до 21 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Рядом с Лошицким парком в районе улицы Маяковского планируется снос 26 частных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)