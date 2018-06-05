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26 частных домов планируют снести рядом с Лошицким парком в Минске

06.06.2018 20:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Рядом с Лошицким парком в районе улицы Маяковского планируется снос 26 частных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На месте старых зданий построят многоэтажные дома на 1500 квартир, детские сады, медицинский и спортивный комплексы.

26 частных домов планируют снести рядом с Лошицким парком в Минске

На данный момент здесь проживает более 4 тысяч человек, однако после реализации проекта вместимость района увеличится вдвое. Завершить реконструкцию микрорайона собираются до 2030 года. Сейчас план проекта находится на общественном обсуждении, которое продлится до 21 июня.

 
 
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Новости Беларуси. Рядом с Лошицким парком в районе улицы Маяковского планируется снос 26 частных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На...
 
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