﻿ Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ. 21.by
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Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

06.06.2018 20:26 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Массовый мор рыбы в Ошмянском районе. В реке Гольшанка в обнаружено около 200 дохлых особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Ещё полторы сотни – по течению в Воложинском районе. Погибла в том числе и краснокнижная рыба. Специалисты подозревают, что мор спровоцировал местный крахмальный завод, который уже не в первый раз покушается на экологию. 

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Это кадры с места, где и был обнаружен мор рыбы. Тревожный звонок в госинспекцию поступил от местных жителей. Они сообщили о кислом запахе, мутной воде и дрейфующем перегное. По их словам: плотву на реке Гольшанка можно ловить голыми рукам. Только вряд ли она сгодится для ухи.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Франц Окулевич, житель деревни Нарушевцы:
– Пошёл я на реку, нашёл пару этих рыбок, хороших! Глаза красные, плавники красные, принёс, кошке дал, и кошка всё. Котёнок остался, а кошка …
– Сдохла?
Ну да, как говорится, сдалась кошка моя.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Очаг мора пришёлся на затоку реки в районе дамбы – здесь вода стоячая. У берегов и в водорослях зрелище жуткое – десятки погибших водных обитателей.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Галина Буро, СТВ
Специалисты уже говорят, что ущерб природе причинён не малый. Ведь река Гольшанка течёт не только в Ошмянском районе, но и в Воложинском. И там тоже всплыла мёртвая рыба.  
 
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Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Сморило в воде, в том числе и краснокнижную рыбу – ручьевую форель и миногу. Взяты пробы воды. Сотрудники госинспекции называют предполагаемую причину.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Александр Драгун, начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Беларуси:
Установили, что да, действительно, произошёл сброс неочищенных сточных вод с Гольшанского крахмального завода в реку Гольшанка. Что, в свою очередь, привело к массовой гибели рыбы. В начале мая территориальными органами госинспекции были выданы соответствующие предписания данному заводу. Поскольку ранее они были замечены в том, что имеются предпосылки к данной аварийной ситуации.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Директор же крахмального завода утверждает, обвинения преждевременны. Водой из реки здесь моют картофель. Затем воду отстаивают и спускают обратно в реку через искусственный канал с природным фильтром. Химии не добавляют.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Прорыв здесь действительно произошёл – экскаватор повредил часть канала. Да вот только объёмы сточных вод не большие – на предприятии всего-то работают 23 человека.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Сергей Чудиловский, директор Гольшанского крахмального завода:
Такого ущерба, который нам сегодня приписывают – этого быть не может. Расстояние до места обнаружения рыбы составляет где-то 12-13 километров. Даже при попадании в речку определённого количества воды за такое расстояние концентрация её во много раз уменьшится, и она будет идти уже чистая.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

К гибели рыбы могли привести несколько факторов. Ведь к реке идут и мелиоративные каналы с сельхозполей. К тому же в затоке вода цветёт – это тоже сказывается на рыбе.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Александр Адаменко, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
По нашему мнению, это загрязнение органикой. То есть из-за поступления большого количества органики в воду, произошло окисление этой органики и соответственно недостаток кислорода. Рыба просто задохнулась от нехватки растворённого кислорода в воде.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

И сейчас крайне важно установить природу этой органики, ведь река Гольшанка имеет высокий охранный статус из-за размножения и миграции в ней лососёвых и осетровых.

Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ

Точку в этой непростой истории поставит заключение экспертов, на основе взятых анализов. В случае, если будет найден виновник, ему грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.

 
 
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Новости Беларуси. Массовый мор рыбы в Ошмянском районе. В реке Гольшанка в обнаружено около 200 дохлых особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё...
 
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