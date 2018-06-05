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Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Массовый мор рыбы в Ошмянском районе. В реке Гольшанка в обнаружено около 200 дохлых особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ещё полторы сотни – по течению в Воложинском районе. Погибла в том числе и краснокнижная рыба. Специалисты подозревают, что мор спровоцировал местный крахмальный завод, который уже не в первый раз покушается на экологию.
Это кадры с места, где и был обнаружен мор рыбы. Тревожный звонок в госинспекцию поступил от местных жителей. Они сообщили о кислом запахе, мутной воде и дрейфующем перегное. По их словам: плотву на реке Гольшанка можно ловить голыми рукам. Только вряд ли она сгодится для ухи.
Франц Окулевич, житель деревни Нарушевцы:
Очаг мора пришёлся на затоку реки в районе дамбы – здесь вода стоячая. У берегов и в водорослях зрелище жуткое – десятки погибших водных обитателей.
Галина Буро, СТВ:
Сморило в воде, в том числе и краснокнижную рыбу – ручьевую форель и миногу. Взяты пробы воды. Сотрудники госинспекции называют предполагаемую причину.
Александр Драгун, начальник управления Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Беларуси:
Директор же крахмального завода утверждает, обвинения преждевременны. Водой из реки здесь моют картофель. Затем воду отстаивают и спускают обратно в реку через искусственный канал с природным фильтром. Химии не добавляют.
Прорыв здесь действительно произошёл – экскаватор повредил часть канала. Да вот только объёмы сточных вод не большие – на предприятии всего-то работают 23 человека.
Сергей Чудиловский, директор Гольшанского крахмального завода:
К гибели рыбы могли привести несколько факторов. Ведь к реке идут и мелиоративные каналы с сельхозполей. К тому же в затоке вода цветёт – это тоже сказывается на рыбе.
Александр Адаменко, заместитель председателя Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:
И сейчас крайне важно установить природу этой органики, ведь река Гольшанка имеет высокий охранный статус из-за размножения и миграции в ней лососёвых и осетровых.
Точку в этой непростой истории поставит заключение экспертов, на основе взятых анализов. В случае, если будет найден виновник, ему грозит наказание вплоть до уголовной ответственности.
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Массовый мор рыбы, в том числе краснокнижной, в Ошмянском районе. Виноват ли в этом крахмальный завод? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Массовый мор рыбы в Ошмянском районе. В реке Гольшанка в обнаружено около 200 дохлых особей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ещё...
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