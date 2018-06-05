Летающий зонтик создали в Японии

Японские инженеры разработали зонт-беспилотник, который летает над головой хозяина и защищает его от дождя.

Аппарат представляет собой небольшой дрон с прочным навесом. Гаджет оборудован камерами, которые распознают движения человека. Отмечается, что летающий зонтик может защищать от дождя даже при быстрой ходьбе.

Предположительно, новинка выйдет на рынок через два года. Сейчас создатели работают над тем, чтобы научить беспилотники не сталкиваться в воздухе над головами людей в толпе.