Волковысское такси из одноименного французского фильма «засветилось» в Бресте





Сегодня сборная Беларуси по футболу проводит в Бресте товарищеский матч против участника Евро-2016 — команды Венгрии.

Перед игрой был красивый момент.





Александра Герасименя и 10-летний парень-аутист Ильи Яковлев приехали в Брест на матч из Минска на машине Peugeot, как в фильме «Такси», сообщает sport.tut.by .





Илья стал первым участником пилотного проекта «Спорт Инклюзия с Клубом плавания Александры Герасимени».





Водитель Peugeot Игорь работает таксистом в Волковыске. На базе Peugeot 406 он построил точную копию знаменитого автомобиля из фильма «Такси». Организаторы нашли Игоря по фотографиям такси в интернете и предложили поучаствовать в акции.





Олег Веретило вызван в национальную сборную