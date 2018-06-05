|
Волковысское такси из одноименного французского фильма «засветилось» в Бресте
06.06.2018 — Разное | Новости Волковыска
Сегодня сборная Беларуси по футболу проводит в Бресте товарищеский матч против участника Евро-2016 — команды Венгрии.
Перед игрой был красивый момент.
Александра Герасименя и 10-летний парень-аутист Ильи Яковлев приехали в Брест на матч из Минска на машине Peugeot, как в фильме «Такси», сообщает
Илья стал первым участником пилотного проекта «Спорт Инклюзия с Клубом плавания Александры Герасимени».
Водитель Peugeot Игорь работает таксистом в Волковыске. На базе Peugeot 406 он построил точную копию знаменитого автомобиля из фильма «Такси». Организаторы нашли Игоря по фотографиям такси в интернете и предложили поучаствовать в акции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)