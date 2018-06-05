ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волковысское такси из одноименного французского фильма «засветилось» в Бресте

06.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
Размер текста:
A
A
A
Волковысское такси из одноименного французского фильма «засветилось» в Бресте

 

 

Сегодня сборная Беларуси по футболу проводит в Бресте товарищеский матч против участника Евро-2016 — команды Венгрии.

Перед игрой был красивый момент.

Волковысское такси из одноименного французского фильма «засветилось» в Бресте

Александра Герасименя и 10-летний парень-аутист Ильи Яковлев приехали в Брест на матч из Минска на машине Peugeot, как в фильме «Такси», сообщает sport.tut.by.

Волковысское такси из одноименного французского фильма «засветилось» в Бресте

Илья стал первым участником пилотного проекта «Спорт Инклюзия с Клубом плавания Александры Герасимени».

Волковысское такси из одноименного французского фильма «засветилось» в Бресте

Водитель Peugeot Игорь работает таксистом в Волковыске. На базе Peugeot 406 он построил точную копию знаменитого автомобиля из фильма «Такси». Организаторы нашли Игоря по фотографиям такси в интернете и предложили поучаствовать в акции.

Волковысское такси из одноименного французского фильма «засветилось» в Бресте

 

Удачный маркетинг: в Волковыске появилась точная копия

Peugeot 406 из фильма «Такси» 

 

 

Олег Веретило вызван в национальную сборную

на спарринги с Венгрией и Финляндией

 

 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 114
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
    Сегодня сборная Беларуси по футболу проводит в Бресте товарищеский матч против участника Евро-2016 — команды Венгрии. Перед...
 
Новости дня
Новости разные
 
Молодёжная сборная Беларуси по футболу уступила команде Албании в выездном товарищеском матче
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика