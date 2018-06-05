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Премьер-министр Венгрии прилетел в Беларусь... посмотреть футбольный матч
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Беларусь на игру Беларусь - Венгрия.
Виктор Орбан наблюдает за товарищеским матчем сборных Беларуси и Венгрии с трибун ОСК "Брестский", сообщает
Ранее издание
Возвращение венгерскому футболу былой славы — один из главных проектов Орбана. В это вкладывается немало денег, но пока единственной отдачей стало попадание национальной команды на EURO'2016. Правда, с тех пор мадьяры проиграли Андорре и Казахстану и сыграли вничью с Фарерами.
Не блещут и клубы в еврокубках, а интерес к национальному первенству невелик — последние пять лет средняя посещаемость ниже 3 тысяч. В сезоне-2017/18, несмотря на новые арены, она равняется 2571.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Беларусь на игру Беларусь - Венгрия.
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