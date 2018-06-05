Премьер-министр Венгрии прилетел в Беларусь... посмотреть футбольный матч

Ранее издание, что премьер Венгрии одержим футболом. Примерно так, как в Беларуси строят ледовые дворцы, так в Венгрии строят футбольные арены.

Возвращение венгерскому футболу былой славы — один из главных проектов Орбана. В это вкладывается немало денег, но пока единственной отдачей стало попадание национальной команды на EURO'2016. Правда, с тех пор мадьяры проиграли Андорре и Казахстану и сыграли вничью с Фарерами.





Не блещут и клубы в еврокубках, а интерес к национальному первенству невелик — последние пять лет средняя посещаемость ниже 3 тысяч. В сезоне-2017/18, несмотря на новые арены, она равняется 2571.





