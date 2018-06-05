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Криушенко - о Глебе: В футбол играют не только головой, но и ногами

06.06.2018 21:04 — Разное | Партизан  
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Накануне товарищеских поединков со сборными Венгрии и Финляндии главный тренер сборной Игорь Криушенко ответил на вопросы журналистов. 6 июня белорусская команда играет в Бресте, а 9-го — в Хельсинки.

Главный тренер сообщил, что в феврале на сборах в Испании он разговаривал с Тимофеем Калачевым: "Мы пришли к определенным договоренностям. Он ни "да", ни "нет" не сказал, но это показатель того, что вычеркивать Калачева не надо", — передает пресс-служба АБФФ слова Криушенко.

Также он хотел бы вернуть в команду Сергея Корниленко. По словам специалиста, определенные шаги в этом направлении делаются, но пока сложно сказать, что получится.


Что касается Александра Глеба, то Криушенко уверен, что этот спортсмен должен играть в стартовом составе команды. 

"Будем за ним смотреть, но в футбол играют не только головой, но и ногами. Функциональную подготовку никто не отменял. Здесь важно, чтобы он поднял и этот компонент", — цитирует Криушенко euroradio.fm


 
Теги: Брест
 
 
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Накануне товарищеских поединков со сборными Венгрии и Финляндии главный тренер сборной Игорь Криушенко ответил на вопросы журналистов. 6 июня белорусская команда...
 
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