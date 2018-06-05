УЕФА огласил срок дисквалификации Буффона

Как передает пресс-служба организации, Буффон будет дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА.





По сообщениям СМИ, итальянец уже ведет переговоры с французским «ПСЖ». Не исключено, что в ближайшие дни он объявит о переходе в этот клуб.