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УЕФА огласил срок дисквалификации Буффона
Дисциплинарный комитет УЕФА огласил срок дисквалификации бывшего вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
Как передает пресс-служба организации, Буффон будет дисквалифицирован на три матча под эгидой УЕФА.
По сообщениям СМИ, итальянец уже ведет переговоры с французским «ПСЖ». Не исключено, что в ближайшие дни он объявит о переходе в этот клуб.
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Дисциплинарный комитет УЕФА огласил срок дисквалификации бывшего вратаря туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
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