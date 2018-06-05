Брестский мир: сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с Венгрией на берегах Буга

Игроки национальной команды провели товарищеский матч с коллегами из Венгрии в Бресте. Показав добротную игру, они расписали с гостями ничью (1:1).

Открыл счёт на 25-й минуте минский динамовец Антон Сарока – он отличился после розыгрыша углового. Однако всего через минуту гости отыгрались. Роланд Варга удачно подстроился под подачу со штрафного и переправил мяч в белорусскую сетку.

Во втором тайме на поле доминировала сборная Беларуси, создавшая немалое количество опасных моментов. Однако венгры смогли сохранить свои ворота на замке.

Напомним, в субботу (9 июня) белорусская команды проведёт ещё один спарринг. На выезде подопечные Игоря Криушенко проверят себя на фоне Финляндии.