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Брестский мир: сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с Венгрией на берегах Буга

06.06.2018 21:58 — Разное | ОНТ  
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Игроки национальной команды провели товарищеский матч с коллегами из Венгрии в Бресте. Показав добротную игру, они расписали с гостями ничью (1:1).

Открыл счёт на 25-й минуте минский динамовец Антон Сарока – он отличился после розыгрыша углового. Однако всего через минуту гости отыгрались. Роланд Варга удачно подстроился под подачу со штрафного и переправил мяч в белорусскую сетку. 

Во втором тайме на поле доминировала сборная Беларуси, создавшая немалое количество опасных моментов. Однако венгры смогли сохранить свои ворота на замке.

Напомним, в субботу (9 июня) белорусская команды проведёт ещё один спарринг. На выезде подопечные Игоря Криушенко проверят себя на фоне Финляндии.

 
Теги: Брест
 
 
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​Игроки национальной команды провели товарищеский матч с коллегами из Венгрии в Бресте. Показав добротную игру, они расписали с гостями ничью (1:1).
 
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