|
В США солдат в наркотическом опьянении угнал с военной базы бронетранспортер
Солдат вооруженных сил США, будучи под воздействием наркотических веществ, угнал бронетранспортер с базы Национальной гвардии "Форд Пикетт" в штате Вирджиния, передает в среду телеканал "Фокс ньюс".
По его информации, в погоне за преступником, силы полиции проехали около 100 км, прежде чем арестовать его столице штата Ричмонде.
По данным правоохранительных органов, угонщиком оказался 29-летний Джошуа Филип Ябут. Отмечается, что бронетранспортер не был оснащен оружием.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солдат вооруженных сил США, будучи под воздействием наркотических веществ, угнал бронетранспортер с базы Национальной гвардии "Форд Пикетт" в штате Вирджиния,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)