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Австрия в период председательства в ЕС сосредоточится на миграционной проблеме - канцлер

06.06.2018 20:57 — Разное | Интерфакс  
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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в среду, что власти страны в период председательства в Совете ЕС в течение следующих шести месяцев будет концентрировать внимание на проблеме нелегальной иммиграции.

"Мы должны решить вопрос миграции, и если решения на саммите лидеров ЕС в июне не будет, тогда мы будем вынуждены продолжать заниматься этим вопросом", - приводят западные СМИ слова С.Курца после переговоров в Брюсселе с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

По словам С.Курца, в ЕС продолжится обсуждение квот на распределение нелегалов, однако существует общее согласие относительно необходимости укрепления внешних границ Евросоюза.

Он отметил, что к миграционной проблеме придется вернуться на саммите ЕС , запланированном на 20 сентября в Зальцбурге, когда стороны должны будут сделать "еще один шаг для зашиты внешних границ ЕС".

По данным СМИ, лидеры ЕС должны встретиться 28 и 29 июня в Брюсселе, причем в ходе встречи речь может пойти об изменении правил приема нелегалов в ЕС.

СМИ напоминают, что в то время как Италия и Греция в наибольшей степени подвергаются воздействию миграционного кризиса, такие страны как Венгрия и Польша отказываются от квот ЕС на прием нелегалов.

 
 
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Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил в среду, что власти страны в период председательства в Совете ЕС в течение следующих шести месяцев будет концентрировать...
 
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