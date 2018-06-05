Ушел из жизни народный артист Беларуси композитор Эдуард Зарицкий

Ушел из жизни народный артист Беларуси Эдуард Зарицкий, сообщается на сайте Белорусского союза композиторов. Тело 72-летнего композитора было обнаружено в его квартире 6 июня. В последние годы он тяжело болел.

Э.Зарицкий сочинил музыку к более чем 600 песням. Наиболее известны из них "Калыханка", "Белыя крылы", "Замова", "Начныя кастры", "Будьма", "Палыновая ростань", "Листок календаря". Песни композитор исполняют белорусские и российские исполнители.

Также Э.Зарицкий писал симфонии, сюиты, кантаты, фуги и обрабатывал белорусские народные песни. В 2006 году был награжден орденом Франциска Скорины.