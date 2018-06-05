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Просят вернуть и извиниться. Сотрудники кафе «Панда» выложили видео с изображением посетительницы, которая украла со столика бутылку с оливковым маслом
В группе кафе «Панда» появилась запись с прикрепленным видео, на котором изображена посетительница, укравшая со столика бутылку с оливковым маслом.
Судя по дате, указанной на ролике, случилось это сегодня, 6 июня. «Смотреть до конца! Лида должна знать своих героев в лицо! Женщина украла со стола бутылочку с оливковым маслом, вот такая культура поведения! Это видео будет закреплено в группе, пока виновница не принесёт украденное и не извинится!», — сообщается в записи.
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Просят вернуть и извиниться. Сотрудники кафе «Панда» выложили видео с изображением посетительницы, которая украла со столика бутылку с оливковым маслом
В группе кафе «Панда» появилась запись с прикрепленным видео, на котором изображена посетительница, укравшая со столика бутылку с оливковым маслом. Судя по дате,...
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