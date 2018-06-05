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Диего Марадона госпитализирован, ему предстоит перенести операцию

06.06.2018 21:52 — Разное | UDF  
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Диего Марадона
Легенда мирового футбола Диего Марадона госпитализирован в клинику в колумбийском городе Кали, где ему предстоит операция на колене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

Оперировать 57-летнего Марадону будет хирург Герман Очоа, который 17 лет назад уже проводил операцию на обоих коленях аргентинца. Указывается, что бывший футболист четыре месяца страдал от боли в ногах. Он проведет в больнице 6-8 дней.

Ранее сообщалось, что Диего Марадона будет работать в брестском "Динамо". Аргентинец подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Он приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России. Марадоне предстоит работать в качестве аналитика на ЧМ-2018 в России, который стартует 14 июня.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века, в 1982 году он дебютировал на чемпионате мира, получив звание наследника величайшего на тот момент футболиста мира Пеле. После чемпионата мира в Испании Марадона подписал контракт с испанской "Барселоной". За два сезона аргентинец выиграл Кубок страны, однако полностью проявить себя в новом клубе не сумел из-за травм. После этого Марадона перешел в итальянский "Наполи", где прошли лучшие годы его карьеры (1984-1991). Аргентинец дважды приводил неаполитанский клуб к победе в чемпионате Италии, еще по разу - в Кубке страны и Кубке УЕФА. В 1997 году Марадона официально объявил о завершении карьеры, всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча.

 
Теги: Брест
 
 
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Легенда мирового футбола Диего Марадона госпитализирован в клинику в колумбийском городе Кали, где ему предстоит операция на колене.
 
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