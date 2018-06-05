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Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

06.06.2018 21:53 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь готова к отрытой конкуренции. В том числе в рамках ЕАЭС и ВТО уверен глава Гостандарта Виктор Назаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

Наши специалисты готовы подтвердить качество продукции документально. В стране действуют специально аккредитованные лаборатории, а белорусское законодательство соответствует техническому регламенту Евразийского экономического союза. Кстати, в Беларуси с 1 июля вводятся обязательные сертификаты по определению энергоэффективности бытовых приборов. Это позволит вывести на чистую воду импортеров, которые указывают неверные данные и необоснованно завышают цену продукта. Такая мера повысит конкурентоспособность отечественных товаров.

Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Мы в рамках ЕЭАС, всех интеграционных образований больше чем другие страны готовы к открытой конкуренции. Если нам кто-то из партнеров навязывает нездоровую конкурентную борьбу, используя различные предлоги, чтобы не пустить нашу продукцию на свой рынок, это заслуживает серьезного обсуждения на самом высоком уровне.

Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

А за особый знак качества и премию правительства в этой сфере белорусские производители готовы даже бороться. Такой конкурс проходит уже около 20 лет. За это время знак качества получили более 200 предприятий. В 2018 список пополнили еще несколько десятков лауреатов.

Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

Александр Климов, начальник Могилёвского вагонного депо:
Самое важное в нашем предприятии то, что работает сплоченный коллектив, который стремится к тому, чтобы выполнить все свои задачи. Этим отличаемся и тем, что мы одно из лидирующих предприятий на Белорусской железной дороге, которые стремиться модернизировать свое производство.

Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске

Для определения победителя, комиссия анализирует несколько десятков критериев. Это уровень качества продукции, выход на новые рынки сбыта и отношение к окружающей среде.

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь готова к отрытой конкуренции. В том числе в рамках ЕАЭС и ВТО уверен глава Гостандарта Виктор Назаренко, сообщили в программе Новости...
 
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