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Премии правительства за достижения в области качества вручены в Минске
Новости Беларуси. Беларусь готова к отрытой конкуренции. В том числе в рамках ЕАЭС и ВТО уверен глава Гостандарта Виктор Назаренко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши специалисты готовы подтвердить качество продукции документально. В стране действуют специально аккредитованные лаборатории, а белорусское законодательство соответствует техническому регламенту Евразийского экономического союза. Кстати, в Беларуси с 1 июля вводятся обязательные сертификаты по определению энергоэффективности бытовых приборов. Это позволит вывести на чистую воду импортеров, которые указывают неверные данные и необоснованно завышают цену продукта. Такая мера повысит конкурентоспособность отечественных товаров.
Виктор Назаренко, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
А за особый знак качества и премию правительства в этой сфере белорусские производители готовы даже бороться. Такой конкурс проходит уже около 20 лет. За это время знак качества получили более 200 предприятий. В 2018 список пополнили еще несколько десятков лауреатов.
Александр Климов, начальник Могилёвского вагонного депо:
Для определения победителя, комиссия анализирует несколько десятков критериев. Это уровень качества продукции, выход на новые рынки сбыта и отношение к окружающей среде.
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Новости Беларуси. Беларусь готова к отрытой конкуренции. В том числе в рамках ЕАЭС и ВТО уверен глава Гостандарта Виктор Назаренко, сообщили в программе Новости...
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