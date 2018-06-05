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Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

06.06.2018 21:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Площадь лесного пожара в Чернобыльской зоне сократилась до 3 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Как сообщает украинская сторона, ситуация под контролем, открытого огня нет. Непрерывный экологический мониторинг ведется в приграничных районах Гомельской и Брестской областей. Данные обновляются каждый час. По состоянию на эту минуту превышения дозы мощности гамма-излучения на приграничных с Украиной территориях не зафиксировано.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Ранним утром 5 июня едкий запах гари и дыма охватил всю территорию возле Чернобыльской электростанции. Чуть позже стало известно – стихия накрыла самый опасный в окрестности район – Рыжий лес. Радиоактивный округ в языках пламени.

МЧС о возгорании вблизи ЧАЭС

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

И всё это в 15 километрах от белорусско-украинской границы. В месте, где больше 30 лет назад зашкаливала радиация, уже выгорело значительное полотно леса. За два дня с массовыми очагами возгорания спасатели справились, осталось локальные задымленные участки.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Сам, так называемый, «рыжий лес», который стал настоящей губкой после взрыва реактора в 86-ом, тогда он принял большую долю выброса радиоактивной пыли, спустя год после трагедии захоронили. Но спустя годы на его месте пробились новые деревья. После этого пожара, понадобится целый век, чтоб вырос новый лес.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Виталий Петрук, председатель госагентства по управлению зоной отчуждения:
Превышения контрольного уровня загрязнения не наблюдается. Более того, на границе зоны отчуждения, скажем так, распространения радионуклидов также не наблюдается. Не наблюдается даже за границами десятикилометровой зоны.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Белорусские спасатели в режиме полной готовности. Если потребуется, они готовы экстренно подключиться и отправиться на помощь украинским коллегам. Хоть территория возгорания по меркам борцов с огнём не такая уж и большая – 10 гектаров, а это как 14 футбольных полей, ситуация осложняется специфической местностью.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

На месте ЧП задействовано 35 единиц украинской техники и полторы сотни человек. Работает авиация. С воздуха сбросили уже несколько десятков тонн воды.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Пожары в Чернобыльской пуще в последнее время не редкость. Зона полыхала в 2017 и 2015. Тогда огненное ЧП было куда масштабнее, обуздать стихию получилось лишь спустя трое суток. Белорусские метеослужбы опасный участок держат в фокусе резкости. Под тщательным контролем снимки из космоса, а информация о пожарах обновляется каждую минуту. Из последней сводки: в окрестностях Чернобыля – пока горит.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Оксана Семашко, СТВ:
Ситуацию дистанционно в режиме «онлайн» отслеживают инженеры-радиометристы. На этот раз, по их мнению, роза ветров складывается так, что на нашу территорию продукты горения не попадут.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Экологический контроль в приграничных районах нашей страны усилен. Несмотря на то, что пока северный ветер Беларуси играет на руку. Вся воздушная масса с очага возгорания уходит в направлении Киева. Однако, пожарные и экологи уверяют, опасаться нечего.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

Алла Шайбак, начальник отдела реагирования на чрезвычайные ситуации Белгидромета:
В связи пожаром на Украине я могу успокоить наших жителей – он не оказал отрицательного влияния на радиационную обстановку на территории Беларуси. В ежедневных отобранных пробах аэрозоля атмосферного воздуха Гомельской области 5-6 июня не выявлено превышение содержания техногенных радионуклидов над многолетними средними значениями.

Понадобится целый век, чтобы вырос новый лес. Вблизи ЧАЭС вторые сутки тушат пожар

По факту ЧП уже возбуждено уголовное дело. Поджог – одна из версий пожара. На месте обнаружены факелы. Так что украинскому следствию ещё предстоит масштабная проверка.

 
 
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Новости Беларуси. Площадь лесного пожара в Чернобыльской зоне сократилась до 3 гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает украинская...
 
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