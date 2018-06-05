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Что было: На футбол через Беларусь/ Декларация как приговор/ Противоречия Союзного государства

06.06.2018 21:32 — Разное | СТВ  
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Футбольный транзит

Еще неделька, и футбольные фанаты отрешатся от всех земных забот и погрузятся с головы до ног в интриги Чемпионата мира. Особенно жадные до зрелищ поклонники кожаного мяча заранее выкупили билеты и готовятся поскорее занять свои места на стадионах. Большинство же болельщиков по всему миру будет довольствоваться пивом с сухариками у телевизоров в барах и квартирах и гадать, – кто же станет чемпионом. Вообще-то вероятного победителя мы уже называли (здесь подробнее), но кому на самом деле улыбнется фортуна – лучше не зарекаться. Прогнозировать в спорте – занятие без гарантии.

Наша национальная сборная, увы, оказалась неспособной порадовать белорусов участием в мундиале. Все наши надежды она проиграла. Но Беларусь, тем не менее, не стоит в стороне от этого всемирного мужского шоу. Как известно, мы давно уже и успешно экспериментируем с «безвизом». Москва этому сопротивляется, будто беспокоясь о безопасности на своем участке российско-белорусской границы. Но тут приспичило искать компромисс: Беларусь – никак  удобный транзит для болельщиков с Запада. Проблему надо решать. И в конце мая министры иностранных дел Беларуси и России специально на время ЧМ по футболу подписывают соглашение о взаимном признании виз. Это значит, что иностранцам с паспортом болельщика, едущим через Беларусь – а согласно прогнозу МВД РБ, таких наберется тысяч 150, – виза будет не нужна. 

И пошло-поехало. Все больше иностранцев, направляясь в Россию на футбол, пересекают белорусскую границу. И некоторые из них, случается, – едут весьма экзотическим способом. В пункте пропуска «Берестовица» через границу проследовал немец на «пивной бочке» (смотрите здесь). 

Экс-помощнику вручили обвинение

Генеральный прокурор Александр Конюк сегодня сообщил, что задержанному с поличным при получении взятки в 200 тысяч долларов помощнику Президента Сергею Ровнейко предъявлено обвинение. Чиновника поселили в СИЗО. И сегодня же он был уволен с высокой и ответственной должности. Как мы информировали, чиновник попал в разработку органов более полутора лет назад. Обратили внимание на его декларации о доходах. Даже Президент удивился: откуда такая роскошь – автомобили до десятка, квартиры до десятка. «Не может обычный чиновник и его семья так жить», – комментировал Александр Лукашенко. Как и следовало, возбуждено дело по статье «взятка», ему грозит по ней до 15 лет.

Следуя белорусскому законодательству, все госслужащие обязаны предъявлять декларации о доходах. Это чтобы с коррупцией эффективнее бороться. И опять же Генпрокурор поведал, что декларации нередко становятся источниками для коррупционных разоблачений, сейчас даже есть новые уголовные дела. Фамилий он, правда, не назвал, как и не рассказал никаких дополнительных сведений по делу Ровнейко. Может, это те громкие разоблачения, о которых недавно на всю страну объявил Глава государства, а, может, и не те. Одним словом, пока это секрет. Но мы все равно знаем, что конвейер мздоимства не останавливается: сегодня ГУВД столицы сообщило об очередном задержании взяточника. На сей раз птица помельче – директор одного из столичных ЖЭУ. И этот сразу признался: да, брал 5 процентов отката от сумм оплаты за поставку оборудования. 

Как-то все обыденно у нас становится. Уж не привыкаем ли мы к таким историям?  

Милые бранятся – только тешатся?

Иначе трудно охарактеризовать отношения между Беларусью и Россией как субъектов Союзного государства. Сегодня в Минске на международной конференции предметом дискуссий стали стратегические приоритеты безопасности братского союза. Парламентарии, политологи, экономисты озабоченно обсуждали главные вызовы, стоящие перед ним. Звучали правильные оценки и выводы. Директор Института Европы РАН Алексей Громыко, например, заявил: «Для России и Беларуси вопрос геостратегического выживания в XXI веке – это сделать все возможное для успехов таких проектов, как Союзное государство, Евразийский экономический союз, ОДКБ, ШОС». Не поспоришь! Особенно о том, что нам ближе – о Союзном государстве. Все сходятся во мнении, что Беларуси и России необходимо больше уделять внимания экономике. Ведь задачи у государств схожи: увеличение ВВП и улучшение жизни народа. Тоже ведь правда! Можно было бы добавить к этому и многозначительное заявление в Минске Сергея Лаврова: «У нас единая позиция. Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации. Хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности».

Все бы ничего, если бы в это же время в реальной жизни не происходили прямо противоположные трибунным заявлениям факты. Это, извините, опять о молочной войне. Сегодня в спор вмешалась Евразийская экономическая комиссия. Министр ЕЭК Валерий Корешков заявил правительству России о необходимости отозвать решение Россельхознадзора по белорусской молочной продукции.

Как разойдемся на этот раз? О чем поговорим на очередном союзном форуме? 

В.Д.

 
Теги: Минск
 
 
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