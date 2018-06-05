В Польше некому собирать клубнику

Проблемы со сбором клубники возникли в Польше. Фермеры согласны платить 2,5 злотых за ведро собранной ягоды, сообщают информагентства.

Ожидается, что этим летом в стране не будет собрано 30-40% клубники, она просто сгниёт на полях. Прежде в страну на сбор урожая приезжали работники из Украины, но в этом году желающих меньше. Плантаторы, которые выращивают ягоды, обращаются с призывом к таможенным службам более либерально относиться к работникам из-за восточной границы.