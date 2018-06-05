Бесплатное кино можно посмотреть в Верхнем городе в Минске с 9 июня

Киносеансы на открытом воздухе пройдут по субботам в Минске на территории Верхнего города.

Проект Open Air Cinemaначинается 9 июня, сообщает «Киновидеопрокат». Каждую неделю по вечерам во дворе отеля «Монастырский» зрители будут смотреть киноленты различных жанров. Вход свободный, начало в 21.30.

Цель мероприятия – предоставить возможность жителям и гостям столицы посмотреть хорошее кино на открытом воздухе в историческом центре столицы.



Таким образом,в рамках праздника «День многонациональной России», который пройдёт в Минске 9 июня, будет показана знаменитая советская лирическая комедия режиссёра Георгия Данелия – «Я шагаю по Москве»(СССР, 1963 г.). Фильм повествует о приключениях монтажника Володи из Сибири, остановившегося проездом в Москве, и его новых приятелях.