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Бесплатное кино можно посмотреть в Верхнем городе в Минске с 9 июня
Киносеансы на открытом воздухе пройдут по субботам в Минске на территории Верхнего города.
Проект Open Air Cinemaначинается 9 июня, сообщает «Киновидеопрокат». Каждую неделю по вечерам во дворе отеля «Монастырский» зрители будут смотреть киноленты различных жанров. Вход свободный, начало в 21.30.
Цель мероприятия – предоставить возможность жителям и гостям столицы посмотреть хорошее кино на открытом воздухе в историческом центре столицы.
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Киносеансы на открытом воздухе пройдут по субботам в Минске на территории Верхнего города.
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