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Оглашен новый состав правительства Испании

06.06.2018 22:05 — Разное | Интерфакс  
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Новый глава правительства Испании Педро Санчес в среду огласил состав кабинета, сообщает испанское телерадиовещание РТВЕ.

Пост вице-премьера заняла министр по делам равноправия Кармен Кальво, внешнеполитический блок возглавил Хосеп Борей, министром обороны стала Маргарита Роблес, главой МВД - Фернандо Гранде, минюста Долорес Дельгадо. Экономическим ведомством будет руководить Надиа Кальвиньо. Всего в состав правительства кроме премьера вошли 17 министров.

В субботу испанский король Фелипе VI принял присягу социалиста П.Санчеса на посту нового главы правительства страны.

Декрет о назначении П.Санчеса премьером король Фелипе VI подписал в пятницу. Документ опубликован в субботнем выпуске "Официального государственного бюллетеня" Испании.

Возможность сформировать новое правительство П.Санчес получил после того, как в пятницу конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

Недоверие кабинету М.Рахоя выразили 180 парламентариев, 169 проголосовали против, один депутат воздержался.

Ранее испанский суд в рамках антикоррупционного дела "Гюртель" признал десятки лиц, связанных с Народной партией М.Рахоя, виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Суд также обязал Народную партию выплатить штраф в размере 245 тыс. евро. Именно после этого социалисты направили в Конгресс депутатов предложение о вынесении вотума недоверия премьер-министру.

Сам М.Рахой заявил, что возможное выражение вотума недоверия связано не с делом "Гюртель", а с амбициями самого П.Санчеса.

"Оправдание всему этому не решение суда, вы сами не чемпионы по добросовестности... Все это говорит только об амбициях господина Санчеса", - заявил М.Рахой.

Расследование коррупционного скандала, ставшего известным как "дело Гюртель", началось порядка 10 лет назад. Речь идет о расследовании фактов коррупции бывших функционеров Народной партии, которые, занимая важные посты в мэриях, заключали контракты с фирмами в обмен на "откаты".

Главный фигурант дела - предприниматель Франсиско Корреа, расследование получило название по его имени (по-испански correa - ремень, Gurtel - ремень по-немецки). Верховный суд Испании 24 мая 2018 года в рамках дела приговорил Ф.Корреа к 51 году тюрьмы.

 
 
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Новый глава правительства Испании Педро Санчес в среду огласил состав кабинета, сообщает испанское телерадиовещание РТВЕ.
 
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