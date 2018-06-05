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Сборная Беларуси по футболу сыграла вничью с командой Венгрии в товарищеском матче в Бресте

06.06.2018 22:03 — Разное | Интерфакс  
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Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Венгрии в товарищеском матче в Бресте — 1:1. На гол Артема Сароки точным ударом ответил Роланд Варга.

БЕЛАРУСЬ — ВЕНГРИЯ — 1:1

БРЕСТ. ОСК "Брестский". 8450 зрителей.

Судьи — С.Лапочкин, В.Семенов, А.Лебедев (все — Россия).

БЕЛАРУСЬ: Горбунов — М.Володько, Поляков, Сиваков, Шитов — Драгун, Маевский — Стасевич (к), Кисляк (Карницкий, 62), Савицкий (Ковалев, 71) — Сарока (Лаптев, 71).

Запасные: Гутор, Щербицкий, Веретило, Матвейчик, Гаврилович, Павловец, Бага, Скавыш, Шикавка.

ВЕНГРИЯ: Гулачи — Сабо, Винисиус, Кадар, Элек (Паткаи, 70), Джуджак (к) (Шаллаи, 65), А.Надь (Вадоц, 46) Салаи (Беде, 65), Ловренчич, Кляйнхайслер (Й.Варга, 78), Р.Варга.

Запасные: Дибус, Ковачик, Эппель, Гузмич, Корчмар, Ботка, Собослаи.

ГОЛЫ: 1:0 — Сарока (26). 1:1 — Р.Варга (29).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Й.Варга (88), Паткаи (88), Карницкий (88).

Источник: www.pressball.by

 
Теги: Брест
 
 
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Сборная Беларуси сыграла вничью с командой Венгрии в товарищеском матче в Бресте — 1:1. На гол Артема Сароки точным ударом ответил Роланд Варга. БЕЛАРУСЬ — ВЕНГРИЯ...
 
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