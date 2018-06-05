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Правительство Италии получило вотум доверия в обеих палатах парламента страны

06.06.2018 21:25 — Разное | Интерфакс  
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Палата депутатов парламента Италии выразила вотум доверия новому правительству страны, сообщает в среду итальянский телеканал "Раи 24".

Доверие правительству выразили 350 депутатов, против проголосовали 236 парламентариев, 35 человек воздержались.

Днем ранее правительство заручилось доверием сената Италии.

Новое правительство Италии во главе с премьер-министром Джузеппе Конте принесло присягу в Квиринальском дворце в конце прошлой недели.

Конте уже выразил свою позицию по санкциям в отношении России, выступив за их пересмотр. Вице-премьер Италии и глава МВД страны Маттео Сальвини в среду заявил, что Италии необходимо поддерживать с Россией хорошие торговые отношения.

 
 
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Палата депутатов парламента Италии выразила вотум доверия новому правительству страны, сообщает в среду итальянский телеканал "Раи 24". Доверие правительству...
 
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