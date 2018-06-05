Банковские карточки могут не работать в Беларуси ночью 9 и 16 июня, сообщается на сайте ОАО "Банковский процессинговый центр".

"9 и 16 июня с 00:00 до 06:00 будут проводиться технологические работы по обновлению программного обеспечения на сетевом оборудовании предприятия. В указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Банковского процессингового центра", - говорится в сообщении.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за доставленные неудобства.