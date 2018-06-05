«Мисс Америка» теперь без дефиле в купальниках

Жюри больше не будет оценивать участниц по внешнему виду. «Мисс Америка» теперь сможет стать девушка с любой фигурой и размерами. На такие изменения организаторы пошли после скандала.

В прошлом году стало известно, что устроители конкурса оскорбляли участниц и обсуждали интимные подробности их жизни. Тогда конкурсантки потребовали изменить правила конкурса.



Теперь дефиле в купальниках будет заменено на цикл интервью с претендентками на титул. Девушки будут рассказывать о своих увлечениях, о том, как они понимают задачи обладательницы короны «Мисс Америка», как собираются продвигать свои инициативы, призванные повлиять на общественность. Таким образом, им придется принять участие в другом состязании, где решающую роль будет играть не внешность, а интеллект.