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«Мисс Америка» теперь без дефиле в купальниках
Жюри больше не будет оценивать участниц по внешнему виду. «Мисс Америка» теперь сможет стать девушка с любой фигурой и размерами. На такие изменения организаторы пошли после скандала.
В прошлом году стало известно, что устроители конкурса оскорбляли участниц и обсуждали интимные подробности их жизни. Тогда конкурсантки потребовали изменить правила конкурса.
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Жюри больше не будет оценивать участниц по внешнему виду. «Мисс Америка» теперь сможет стать девушка с любой фигурой и размерами. На такие изменения организаторы...
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