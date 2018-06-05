|
Неожиданную пользу кофе обнаружили учёные
Американские учёные выяснили, что употребление кофеина повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.
В исследовательской работе приняли участие 72 студента, не знавших о цели эксперимента и полагавших, что им предстоит дегустация новой марки кофе и совместный выбор темы для групповой дискуссии. Тема была необходима для поступления в высшую школу. При этом критерии отбора добровольцев включали в себя умеренное употребление кофе (4 чашки в день) и отсутствие аллергии.
Одна группа студентов пила кофе до участия в дискуссии, а вторая – после. Выяснилось, что употребление напитка до выполнения задачи повысило оценки работоспособности коллектива в 1,4 раза в сравнении с контрольной группой. Помимо этого, в опытной группе добровольцы сообщали о повышении внимательности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские учёные выяснили, что употребление кофеина повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)