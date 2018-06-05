Неожиданную пользу кофе обнаружили учёные

Американские учёные выяснили, что употребление кофеина повышает внимание и работоспособность людей в коллективе.

В исследовательской работе приняли участие 72 студента, не знавших о цели эксперимента и полагавших, что им предстоит дегустация новой марки кофе и совместный выбор темы для групповой дискуссии. Тема была необходима для поступления в высшую школу. При этом критерии отбора добровольцев включали в себя умеренное употребление кофе (4 чашки в день) и отсутствие аллергии.

Одна группа студентов пила кофе до участия в дискуссии, а вторая – после. Выяснилось, что употребление напитка до выполнения задачи повысило оценки работоспособности коллектива в 1,4 раза в сравнении с контрольной группой. Помимо этого, в опытной группе добровольцы сообщали о повышении внимательности.