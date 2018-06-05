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В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии
Новости Беларуси. Будущий аккумуляторный завод в Бресте ущерба экологии не нанесет. Об этом 6 июня заявили в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С точки зрения выбросов в воздух объект определен к пятой, наименее опасной, категории. Не относят к опасным это производство и в МЧС. После введения завода в эксплуатацию будет создана система локального мониторинга за землей, включая почву, рядом с предприятием – в радиусе 500 метров. Основная ее цель – определение фоновых содержаний тяжелых металлов, в том числе и свинца.
Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Николай Михальчук, директор Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Возведение предприятия началось на промышленной площадке СЭЗ «Брест». Напомним, серьезную обеспокоенность строительством аккумуляторного завода выразили тысячи жителей Бреста и Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью и экологии в целом.
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В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии
Новости Беларуси. Будущий аккумуляторный завод в Бресте ущерба экологии не нанесет. Об этом 6 июня заявили в Министерстве природных ресурсов и окружающей...
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