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В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии

06.06.2018 22:31 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Будущий аккумуляторный завод в Бресте ущерба экологии не нанесет. Об этом 6 июня заявили в Министерстве природных ресурсов и окружающей среды., сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии

С точки зрения выбросов в воздух объект определен к пятой, наименее опасной, категории. Не относят к опасным это производство и в МЧС. После введения завода в эксплуатацию будет создана система локального мониторинга за землей, включая почву, рядом с предприятием – в радиусе 500 метров. Основная ее цель – определение фоновых содержаний тяжелых металлов, в том числе и свинца.

В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды:
Допустимые концентрации вредных веществ в любом из компонентов окружающей среды – атмосферный воздух, вода, почва – в строгом соответствии с установленными экологическими нормами и правилами. Хочу сказать, что при надлежащей эксплуатации завода экологического ущерба он наносить не будет.

В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии

Николай Михальчук, директор Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:
Почему мы дополнительно берем еще растительные объекты? Потому что по исследованиям порядка 40-50% поступает в окружающую среду и в почву аэрогенным путем.

В Министерстве природных ресурсов заверили, что будущий аккумуляторный завод в Бресте не нанесёт ущерба экологии

Возведение предприятия началось на промышленной площадке СЭЗ «Брест». Напомним, серьезную обеспокоенность строительством аккумуляторного завода выразили тысячи жителей Бреста и Брестского района. Они считают, что предприятие угрожает их здоровью и экологии в целом.

 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Будущий аккумуляторный завод в Бресте ущерба экологии не нанесет. Об этом 6 июня заявили в Министерстве природных ресурсов и окружающей...
 
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