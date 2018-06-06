"Могли выжать больше". Криушенко рассказал, что получилось, а что не очень в матче против Венгрии

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции после игры с венграми (1:1) поблагодарил болельщиков, рассказал об игровых связях и оценил качество чемпионата страны.



Фото: Александр Сахарчук, TUT.BY

— Игра, в общем-то, получилась. То, о чем с ребятами разговаривали получилось выполнить. Хочу поблагодарить болельщиков за антураж. Играли против хорошей сборной, опережали соперника, выглядели неплохо.

— Брест — гандбольная столица. Можно ли считать что он стал и столицей футбольной?

— Брест всегда с удовольствием поддерживал «Динамо». Народ любит спорт, ходит на все, тем более если команда побеждает.

— Внушает ли оптимизм игра?

— Всегда можно найти недостатки, найти моменты над которыми нужно работать. На выходе продукт в виде нашей игры внушает оптимизм.

— Немного замен. Будет серьезная ротация на матч с финнами?

— Так и будет. Есть фон усталости, который может привести к травмам. Надо распределить нагрузку равномерно.

— Счет 1:1 огорчает?

— Могли, учитывая моменты, полумоменты, выжать больше. Да, немного есть огорчение.

— Играете два матча, потом большая пауза. Насколько тяжело будет включаться в ритм Лиги наций?

— Всегда тяжело, когда большие паузы. Что сделаешь — такова специфика работы в сборной.

— Отработала связка Стасевич-Володько. Но при этом Володько не смог обработать мяч, который ему кинул болбой. Что вы думаете по этому поводу?

— Не связка, а треугольник хорошо работал. В треугольник падал Драгун, втроем они достаточно неплохо вскрывали правый фланг обороны соперника. Про болбоя что сказать… и великие футболисты иногда не обрабатывают мяч.

— Между голами меньше двух минут. Потеря концентрации?

— Нужно собранно играть пять минут после гола. Нас и наказали, за расслабленность.

— Второй тайм сыграли остро. За счет чего добавили?

— Да, добавили свежести. Первый тайм — больше сил, второй тайм — гармошка. Появились зоны, поэтому вторая половина смотрелся более остро. Осуществляли подборы высоко.

— Могут ли игроки расти до сборной в национальном чемпионате или надо уезжать?

— Я не стал бы принижать уровень нашей лини. Не хватает антуража, освещения. Первые восемь команд — достаточно хороший уровень. Уезжают — востребованы. Не уезжают — нужно работать. Мы выглядим достойно. Будут уезжать в более сильные чемпионаты — буду только рад!

— Карницкий был взвинчен. Это сказались клубные проблемы?

— Александр сыграл без фола, но агрессивно. Было бы хуже если бы вышел незаведенный. Судья свистнул. Пошла заварушка, потом еще момент, когда соперник бросил мяч. Готов к борьбе — это признак хорошего тонуса.