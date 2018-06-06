ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Могли выжать больше". Криушенко рассказал, что получилось, а что не очень в матче против Венгрии

06.06.2018 22:57 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на пресс-конференции после игры с венграми (1:1) поблагодарил болельщиков, рассказал об игровых связях и оценил качество чемпионата страны.


Фото: Александр Сахарчук, TUT.BY

— Игра, в общем-то, получилась. То, о чем с ребятами разговаривали получилось выполнить. Хочу поблагодарить болельщиков за антураж. Играли против хорошей сборной, опережали соперника, выглядели неплохо.

— Брест — гандбольная столица. Можно ли считать что он стал и столицей футбольной?

— Брест всегда с удовольствием поддерживал «Динамо». Народ любит спорт, ходит на все, тем более если команда побеждает.

— Внушает ли оптимизм игра?

— Всегда можно найти недостатки, найти моменты над которыми нужно работать. На выходе продукт в виде нашей игры внушает оптимизм.

— Немного замен. Будет серьезная ротация на матч с финнами?

— Так и будет. Есть фон усталости, который может привести к травмам. Надо распределить нагрузку равномерно.

— Счет 1:1 огорчает?

— Могли, учитывая моменты, полумоменты, выжать больше. Да, немного есть огорчение.

— Играете два матча, потом большая пауза. Насколько тяжело будет включаться в ритм Лиги наций?

— Всегда тяжело, когда большие паузы. Что сделаешь — такова специфика работы в сборной.

— Отработала связка Стасевич-Володько. Но при этом Володько не смог обработать мяч, который ему кинул болбой. Что вы думаете по этому поводу?

— Не связка, а треугольник хорошо работал. В треугольник падал Драгун, втроем они достаточно неплохо вскрывали правый фланг обороны соперника. Про болбоя что сказать… и великие футболисты иногда не обрабатывают мяч.

— Между голами меньше двух минут. Потеря концентрации?

— Нужно собранно играть пять минут после гола. Нас и наказали, за расслабленность.

— Второй тайм сыграли остро. За счет чего добавили?

— Да, добавили свежести. Первый тайм — больше сил, второй тайм — гармошка. Появились зоны, поэтому вторая половина смотрелся более остро. Осуществляли подборы высоко.

— Могут ли игроки расти до сборной в национальном чемпионате или надо уезжать?

— Я не стал бы принижать уровень нашей лини. Не хватает антуража, освещения. Первые восемь команд — достаточно хороший уровень. Уезжают — востребованы. Не уезжают — нужно работать. Мы выглядим достойно. Будут уезжать в более сильные чемпионаты — буду только рад!

— Карницкий был взвинчен. Это сказались клубные проблемы?

— Александр сыграл без фола, но агрессивно. Было бы хуже если бы вышел незаведенный. Судья свистнул. Пошла заварушка, потом еще момент, когда соперник бросил мяч. Готов к борьбе — это признак хорошего тонуса.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко на послематчевой пресс-конференции после игры с венграми (1:1) поблагодарил болельщиков, рассказал об игровых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Неожиданную пользу кофе обнаружили учёные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Поставский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.06.2018
Mir24.TV Belarus
Голас Сененшчыны
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика