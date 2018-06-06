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Из Египта на велосипеде болельщик едет на ЧМ в Россию. Вот что впечатлило его в дороге по Беларуси

06.06.2018 21:55 — Разное | Tut.by  
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24-летний Мохамед Нуфал — фотограф и настоящий футбольный болельщик. Когда сборная Египта впервые за 28 лет прошла в финал чемпионата мира — 2018, Нуфал решил болеть за команду лично и покатил в Россию на велосипеде. За 65 дней ему предстояло преодолеть 5000 км пути, в том числе проехать через Беларусь.

Нуфал хотел быть в России уже 31 мая, но задержался: сначала сломался велосипед, потом из-за проблем с визой не вышло въехать на территорию Украины. В результате из Бухареста парень вылетел на самолете в Беларусь. В социальных сетях он писал, что его впечатлили белорусская природа и сочная клубника. А еще белорусы часто рассказывали ему, что тоже бывают в Египте.


Фото: www.facebook.com/ibnnufal/

Фото: www.facebook.com/ibnnufal/

Фото: www.facebook.com/ibnnufal/

Фото: www.facebook.com/ibnnufal/

Сейчас Нуфал уже на территории России. Домой болельщик планирует вернуться на самолете.

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24-летний Мохамед Нуфал - фотограф и настоящий футбольный болельщик.
 
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