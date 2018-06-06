Китай потеснил германских производителей в поставках на белорусский рынок

Российские углеводороды и китайское оборудование «обеспечили» более чем миллиардное отрицательного сальдо, которое получила Беларусь по итогам первого квартала текущего года.
Отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами составило в рассматриваемый период 1, 061 млрд долларов. Ее экспорт превысил 7,9 млрд долларов (прирост к аналогичному периоду 2017 года - 26, 4%), а импорт вырос – 8,97 млрд долларов (на 24,5%).
Крупнейшим экспортным рынком белорусских компаний продолжает оставаться Россия, поставки куда составили свыше 3,1 млрд долларов. Второе и третье места заняли Великобритания и Украина.
Россия является и крупнейшим импортером на белорусский рынок. Объем импорта составил 5,3 млрд долларов, в итоге отрицательное сальдо в первом квартале было 2,2 млрд долларов. Вторым по значению поставщиком продукции в Беларусь в этом периоде стал Китай, откуда было отгружено товаров на сумму свыше 700 млн долларов. Отрицательное сальдо Беларуси в торговле с Поднебесной превысило 600 млн долларов.
Весь товарооборот Беларуси в этом периоде вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 25,4% - до 16, 88 млрд долларов.
Топ-10 крупнейших стран-покупателей белорусских товаров в первом квартале 2018г.
№
Страна
Объем экспорта , в млн долларов
Темп роста к январю-марту 2017г., в %
1
Россия
3 101, 589
110,2
2
Соединенное Королевство
911, 229
168, 5
3
Украина
768, 005
106,2
4
Нидерланды
455,977
245,6
5
Германия
337,376
134,6
6
Польша
335, 630
175,8
7
Литва
270,441
155,2
8
Казахстан
163, 596
158,0
9
Латвия
125,294
171,8
10
Китай
111,634
124,8
Всего
7 909, 155
126,4
Топ-10 крупнейших поставщиков товаров в Беларусь в первом квартале 2018г.