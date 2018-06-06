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Китай потеснил германских производителей в поставках на белорусский рынок

06.06.2018 23:57 — Разное | Ежедневник  
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Китай потеснил германских производителей в поставках на белорусский рынок

dezinfo.net

Российские углеводороды и китайское оборудование «обеспечили» более чем миллиардное отрицательного сальдо, которое получила Беларусь по итогам первого квартала текущего года.

Отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами составило в рассматриваемый период  1, 061 млрд долларов. Ее экспорт превысил 7,9 млрд долларов (прирост к аналогичному периоду 2017 года - 26, 4%), а импорт вырос – 8,97 млрд долларов (на 24,5%).  

Крупнейшим экспортным рынком белорусских компаний продолжает оставаться Россия, поставки куда составили свыше 3,1 млрд долларов. Второе и третье места заняли Великобритания и Украина.

Россия является и крупнейшим импортером на белорусский рынок. Объем импорта составил 5,3 млрд долларов, в итоге отрицательное сальдо в первом квартале было 2,2 млрд долларов. Вторым по значению поставщиком продукции в Беларусь в этом периоде стал Китай, откуда было отгружено товаров на сумму свыше 700 млн долларов. Отрицательное сальдо Беларуси в торговле с Поднебесной превысило 600 млн долларов.

Весь товарооборот Беларуси в этом периоде вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 25,4% - до 16, 88 млрд долларов.

Топ-10 крупнейших стран-покупателей белорусских товаров в первом квартале 2018г.

Страна

Объем экспорта , в млн долларов

Темп роста к январю-марту 2017г., в %

1

Россия

3 101, 589

110,2

2

Соединенное Королевство

911, 229

168, 5

3

Украина

768, 005

106,2

4

Нидерланды

455,977

245,6

5

Германия

337,376

134,6

6

Польша

335, 630

175,8

7

Литва

270,441

155,2

8

Казахстан

163, 596

158,0

9

Латвия

125,294

171,8

10

Китай

111,634

124,8

Всего

7 909, 155

126,4

Топ-10 крупнейших поставщиков товаров в Беларусь в первом квартале 2018г.

Страна

Объем импорта, в млн долларов

Темп роста к январю-марту 2017г., в %

1

Россия

5 306, 650

127,2

2

Китай

715, 103

127,6

3

Германия

448, 598

138,2

4

Украина

337, 159

138,9

5

Польша

314, 372

96,1

6

Турция

234, 576

108,0

7

Италия

167, 018

141,6

8

США

95,112

126,0

9

Литва

76,775

130,3

10

Франция

70,303

117,2

Всего

8 970, 909

124,5

 
 
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Российские углеводороды и китайское оборудование «обеспечили» более чем миллиардное отрицательного сальдо, которое получила Беларусь по итогам первого квартала...
 
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