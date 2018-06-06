Китай потеснил германских производителей в поставках на белорусский рынок

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Российские углеводороды и китайское оборудование «обеспечили» более чем миллиардное отрицательного сальдо, которое получила Беларусь по итогам первого квартала текущего года.

Отрицательное сальдо Беларуси в торговле товарами составило в рассматриваемый период 1, 061 млрд долларов. Ее экспорт превысил 7,9 млрд долларов (прирост к аналогичному периоду 2017 года - 26, 4%), а импорт вырос – 8,97 млрд долларов (на 24,5%).

Крупнейшим экспортным рынком белорусских компаний продолжает оставаться Россия, поставки куда составили свыше 3,1 млрд долларов. Второе и третье места заняли Великобритания и Украина.

Россия является и крупнейшим импортером на белорусский рынок. Объем импорта составил 5,3 млрд долларов, в итоге отрицательное сальдо в первом квартале было 2,2 млрд долларов. Вторым по значению поставщиком продукции в Беларусь в этом периоде стал Китай, откуда было отгружено товаров на сумму свыше 700 млн долларов. Отрицательное сальдо Беларуси в торговле с Поднебесной превысило 600 млн долларов.

Весь товарооборот Беларуси в этом периоде вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 25,4% - до 16, 88 млрд долларов.

Топ-10 крупнейших стран-покупателей белорусских товаров в первом квартале 2018г.

№ Страна Объем экспорта , в млн долларов Темп роста к январю-марту 2017г., в % 1 Россия 3 101, 589 110,2 2 Соединенное Королевство 911, 229 168, 5 3 Украина 768, 005 106,2 4 Нидерланды 455,977 245,6 5 Германия 337,376 134,6 6 Польша 335, 630 175,8 7 Литва 270,441 155,2 8 Казахстан 163, 596 158,0 9 Латвия 125,294 171,8 10 Китай 111,634 124,8 Всего 7 909, 155 126,4

Топ-10 крупнейших поставщиков товаров в Беларусь в первом квартале 2018г.

№ Страна Объем импорта, в млн долларов Темп роста к январю-марту 2017г., в % 1 Россия 5 306, 650 127,2 2 Китай 715, 103 127,6 3 Германия 448, 598 138,2 4 Украина 337, 159 138,9 5 Польша 314, 372 96,1 6 Турция 234, 576 108,0 7 Италия 167, 018 141,6 8 США 95,112 126,0 9 Литва 76,775 130,3 10 Франция 70,303 117,2 Всего 8 970, 909 124,5