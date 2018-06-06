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Столетнее здание передвинули в Китае, чтобы построить гипермаркет
Строители из Шанхая решили не сносить почти вековое здание, а просто перенести его на 54 метра.
На его месте хотят построить современный гипермаркет. Здание «кочевало» по специальным рельсам в течении двух недель.
Для это цели использовали специальные гидравлические механизмы с компьютерным управлением.
Кроме этого, строение повернули на 90 градусов. Всё это было сделано для сохранения старинной постройки, которую приравнивают к исторической ценности Китая.
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Строители из Шанхая решили не сносить почти вековое здание, а просто перенести его на 54 метра.
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