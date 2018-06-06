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Гиперзвуковой беспилотник Dark Sword показали на фото
Компания Shenyang Aircraft из Китая поделилась в
Новое детище инженеров из Китая отличается от своих мировых аналогов высокой манёвренностью, которая сочетается со сверхзвуковой скоростью и низкой заметностью для радаров.
Эксперты считают, что Dark Sword сможет выполнять полёты на сверхзвуковой крейсерской скорости в бесфорсажном режиме, а его максимальная скорость достигает до 2 чисел Маха.
Новая разработка компании Shenyang Aircraft подойдёт для нанесения быстрых ударов по противнику, однако пока неизвестно, насколько завершены работы над беспилотником.
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Компания Shenyang Aircraft из Китая поделилась в Сети фотографией своей новой разработки Dark Sword («Тёмный меч»).
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