Гиперзвуковой беспилотник Dark Sword показали на фото

Компания Shenyang Aircraft из Китая поделилась в Сети фотографией своей новой разработки Dark Sword («Тёмный меч»).

Новое детище инженеров из Китая отличается от своих мировых аналогов высокой манёвренностью, которая сочетается со сверхзвуковой скоростью и низкой заметностью для радаров.

Эксперты считают, что Dark Sword сможет выполнять полёты на сверхзвуковой крейсерской скорости в бесфорсажном режиме, а его максимальная скорость достигает до 2 чисел Маха.

Новая разработка компании Shenyang Aircraft подойдёт для нанесения быстрых ударов по противнику, однако пока неизвестно, насколько завершены работы над беспилотником.