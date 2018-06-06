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Гиперзвуковой беспилотник Dark Sword показали на фото

07.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Компания Shenyang Aircraft из Китая поделилась в Сети фотографией своей новой разработки Dark Sword («Тёмный меч»).

Новое детище инженеров из Китая отличается от своих мировых аналогов высокой манёвренностью, которая сочетается со сверхзвуковой скоростью и низкой заметностью для радаров.

Эксперты считают, что Dark Sword сможет выполнять полёты на сверхзвуковой крейсерской скорости в бесфорсажном режиме, а его максимальная скорость достигает до 2 чисел Маха.

Новая разработка компании Shenyang Aircraft подойдёт для нанесения быстрых ударов по противнику, однако пока неизвестно, насколько завершены работы над беспилотником. 

 
 
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​Компания Shenyang Aircraft из Китая поделилась в Сети фотографией своей новой разработки Dark Sword («Тёмный меч»).
 
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