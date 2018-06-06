Число погибших из-за извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99 человек

Жертвами природной стихии стали 99 человек, об этом сообщили Reuters со ссылкой на властей страны.

Ранее сообщалось о 75 погибших. Почти 200 человек числятся пропавшими без вести. На месте трагедии продолжают работать спасатели. Они ищут выживших и разбирают обломки зданий, которые были полностью уничтожены потоками лавы и пеплом.

Напомним, извержение вулкана Фуэго началось в воскресенье третьего июня. Власти страны провели эвакуацию, а пятого июня началось новое извержение. Природный катаклизм в Гватемале стал самым мощным на планете за последние 40 лет. Он затронул судьбы 1,7 миллиона человек. В стране объявлен трёхдневный траур по погибшим.

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