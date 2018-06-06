Самолёт попал в мощный град и чуть не лишился носовой части (Фото)

Авиалайнер компании American Airlines со 130 пассажирами на борту угодил в бурю и был вынужден совершить аварийную посадку в городе Эль-Пасо в штате Техас.

Воздушное судно получило сильные повреждения после столкновения с ураганом и градом. Пилоты смогли посадить авиалайнер практически в слепую.

Самолёт выполнял перелёт из Техаса в Аризону. Пассажиры рассказали, что после 30 минут в воздухе, самолёт начало трясти. В иллюминаторе были видны вспышки молний, а град бил по носу лайнера.

К счастью, буря не задела двигатели и самолёт смог благополучно сесть. Никто из пассажиров не пострадал.