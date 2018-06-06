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Самолёт попал в мощный град и чуть не лишился носовой части (Фото)

07.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Авиалайнер компании American Airlines со 130 пассажирами на борту угодил в бурю и был вынужден совершить аварийную посадку в городе Эль-Пасо в штате Техас.

Воздушное судно получило сильные повреждения после столкновения с ураганом и градом. Пилоты смогли посадить авиалайнер практически в слепую. 

Самолёт выполнял перелёт из Техаса в Аризону. Пассажиры рассказали, что после 30 минут в воздухе, самолёт начало трясти. В иллюминаторе были видны вспышки молний, а град бил по носу лайнера.

К счастью, буря не задела двигатели и самолёт смог благополучно сесть. Никто из пассажиров не пострадал. 

 
 
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​Авиалайнер компании American Airlines со 130 пассажирами на борту угодил в бурю и был вынужден совершить аварийную посадку в городе Эль-Пасо в штате Техас.
 
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