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Самолёт попал в мощный град и чуть не лишился носовой части (Фото)
Авиалайнер компании American Airlines со 130 пассажирами на борту угодил в бурю и был вынужден совершить аварийную посадку в городе Эль-Пасо в штате Техас.
Воздушное судно получило сильные повреждения после столкновения с ураганом и градом. Пилоты смогли посадить авиалайнер практически в слепую.
Самолёт выполнял перелёт из Техаса в Аризону. Пассажиры рассказали, что после 30 минут в воздухе, самолёт начало трясти. В иллюминаторе были видны вспышки молний, а град бил по носу лайнера.
К счастью, буря не задела двигатели и самолёт смог благополучно сесть. Никто из пассажиров не пострадал.
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Авиалайнер компании American Airlines со 130 пассажирами на борту угодил в бурю и был вынужден совершить аварийную посадку в городе Эль-Пасо в штате Техас.
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