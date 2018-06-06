Пожар в гостинице Mandarin Oriental удалось локализовать

Спасатели сообщают , что возгорание в пятизвёздочном отеле Лондона удалось локализовать, никто не пострадал.

Пожар вспыхнул днём шестого июня в самом центре столицы Великобритании. Горела крыша гостиницы Mandarin Oriental. К месту происшествия прибыли 20 пожарных машин и 120 человек личного состава. Они на протяжении нескольких часов боролись с пламенем.

Для беспрепятственного доступа к зданию были перекрыты соседние улицы. Из гостиницы эвакуировали 36 постояльцев и 250 сотрудников. Служба скорой помощи столицы сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Точные причины пожара пока неизвестны. Полиция ведёт расследование.