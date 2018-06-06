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Пожар в гостинице Mandarin Oriental удалось локализовать

07.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Спасатели сообщают, что возгорание в пятизвёздочном отеле Лондона удалось локализовать, никто не пострадал.

Пожар вспыхнул днём шестого июня в самом центре столицы Великобритании. Горела крыша гостиницы Mandarin Oriental. К месту происшествия прибыли 20 пожарных машин и 120 человек личного состава. Они на протяжении нескольких часов боролись с пламенем. 

Для беспрепятственного доступа к зданию были перекрыты соседние улицы. Из гостиницы эвакуировали 36 постояльцев и 250 сотрудников. Служба скорой помощи столицы сообщила, что в результате инцидента никто не пострадал.

Точные причины пожара пока неизвестны. Полиция ведёт расследование. 

 
 
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Спасатели сообщают, что возгорание в пятизвёздочном отеле Лондона удалось локализовать, никто не пострадал.
 
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