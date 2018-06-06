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Новый состав правительства представили в Испании

07.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Премьер-Министр Испании Педро Санчес объявил новый кабинет министров, сообщают информагентства.

Должность вице-премьера заняла министр по делам равноправия Кармен Кальво. Жозеп Боррель возглавил внешнеполитический блок, а новым министром обороны стала Маргарита Роблес. Фернандо Гранде занял должность главы МВД. Новый министр юстиции – Долорес Дельгадо.

Ведущие экономические должности в Испании будут возглавлять новые лица. Руководить экономическим ведомством будет Надия Кальвино, а Мария Хесус Монтеро займёт пост министра финансов. Из 17 новых назначений, 11 заняли женщины.

К слову, Педро Санчес стал первым главой кабинета в Испании, который был выбран после вотума недоверия, выдвинутый первого июня Конгрессом Испании к Мариано Рахоя. 

 
 
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​Премьер-Министр Испании Педро Санчес объявил новый кабинет министров
 
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