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Новый состав правительства представили в Испании
Премьер-Министр Испании Педро Санчес объявил новый кабинет министров, сообщают информагентства.
Должность вице-премьера заняла министр по делам равноправия Кармен Кальво. Жозеп Боррель возглавил внешнеполитический блок, а новым министром обороны стала Маргарита Роблес. Фернандо Гранде занял должность главы МВД. Новый министр юстиции – Долорес Дельгадо.
Ведущие экономические должности в Испании будут возглавлять новые лица. Руководить экономическим ведомством будет Надия Кальвино, а Мария Хесус Монтеро займёт пост министра финансов. Из 17 новых назначений, 11 заняли женщины.
К слову, Педро Санчес стал первым главой кабинета в Испании, который был выбран после вотума недоверия, выдвинутый первого июня Конгрессом Испании к Мариано Рахоя.
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Премьер-Министр Испании Педро Санчес объявил новый кабинет министров
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