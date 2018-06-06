Смелые советы от смелой бизнес-леди!





Как это – начать свое дело? Что следует учесть? Про какие мелочи не забыть? Своими бизнес-правилами делится владелица цветочного магазина Birdie Shop Ирина!

1. Идея

Креативность и инновации важны, но иногда для старта хватает совсем простой идеи. Некоторые услуги и вещи нужны людям каждый день, часто успешный бизнес начинается с идеи о том, как сделать привычное чуть лучше и удобнее.



2. План

Не всем необходим многостраничный бизнес-план, но без пары листов с цифрами не обойтись. Все ли издержки вы учитываете? Как скоро вы сможете получить первую прибыль? В какой момент стоит остановиться и понять, что дела пошли не так? Важно быть честным, в первую очередь с самим собой!



3. Рабочее место

Если вы все-таки решились, будьте готовы к тому, что ближайшие пару лет проведете на рабочем месте большую часть своего времени. Офис мечты вы еще снимете в будущем, а пока позаботьтесь о тишине, хорошем свете и удобной мебели.



4. Процессы

Для эффективного управления важно разбираться во всех процессах, ведущих ваше дело к успеху. На старте стоит заполнять отчеты вместе с бухгалтером, помогать уборщику и лично следить за тем, на какой бумаге печатаются визитки. С ростом бизнеса вам придется отойти от оперативной работы, поэтому пользуйтесь временем, чтобы вникнуть в суть процессов и понимать, куда смотреть, если дела идут не так.



5. Команда

Цените людей, которые решили поддержать вашу идею с самого старта, и не забывайте говорить спасибо за хорошо проделанную работу.



6. Учителя

Следите за людьми, дело которых вас вдохновляет, не стесняйтесь задавать вопросы, старайтесь понять, что именно они делают каждый день, чтобы работать так, как мечтаете работать вы.



7. Реинвестиции

Возвращайте деньги в бизнес. Каждые полгода полезно подумать о том, что еще вы можете улучшить. Новая машина или дом могут подождать еще чуть-чуть.



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