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Сооснователь Google представил летающий коптер для человека (Видео)

07.06.2018 06:26 — Разное | ОНТ  
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Ларри Пейдж представил летательный аппарат от своей компании Kitty Hawk, сообщает Bloomberg.

Новая разработка – это одноместный прогулочный транспорт, который может подниматься на высоту до трёх метров и совершать посадку на воду. Разработка Kitty Hawk Flyer оснащена 10 винтовыми электрическими двигателями, которые работаю на литий-полимерных аккумуляторах, а управляется дрон при помощи обычного джойстика.

Пока аппарат может достигать скорости 32 километра в час, однако инженеры будут совершенствовать прогулочный летательный аппарат. Компания уже провела более 1500 тестовых полётов. Скоро начнутся полёты для заинтересованных партнёров. 

 
 
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​Ларри Пейдж представил летательный аппарат от своей компании Kitty Hawk
 
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