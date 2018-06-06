Сооснователь Google представил летающий коптер для человека (Видео)

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Ларри Пейдж представил летательный аппарат от своей компании Kitty Hawk, сообщает Bloomberg .

Новая разработка – это одноместный прогулочный транспорт, который может подниматься на высоту до трёх метров и совершать посадку на воду. Разработка Kitty Hawk Flyer оснащена 10 винтовыми электрическими двигателями, которые работаю на литий-полимерных аккумуляторах, а управляется дрон при помощи обычного джойстика.

Пока аппарат может достигать скорости 32 километра в час, однако инженеры будут совершенствовать прогулочный летательный аппарат. Компания уже провела более 1500 тестовых полётов. Скоро начнутся полёты для заинтересованных партнёров.