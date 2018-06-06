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Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».

07.06.2018 — Разное | Soligorsk News  
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30 мая 2018 23:49 2670

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».

Автор: Эдуард Кидяев.

Для 32 учащихся одиннадцатых классов государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».

Поздравления и напутственные слова выпускникам были сказаны директором школы, родителями, гостями праздника. Не остались в стороне и первоклашки — с пожеланиями успехов во взрослой жизни они подарили выпускникам колокольчики, как напоминание о веселых и беззаботных школьных годах.

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».

Нарядные и взволнованные выпускники сказали много искренних слов благодарности учителям, которые вели их дорогами знаний, родителям, которые поддерживали их начинания и радовались успехам.

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».

Ребята порадовали присутствующих зажигательным танцевальным попурри и разволновали трогательным школьным вальсом. Шквал эмоций вызвала и финальная песня, в которой выпускники попрощались со школой и детством. А еще… в небо улетели воздушные шары, унося с собою самые заветные мечты выпускников.

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».
Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска».

Праздник удался! Но впереди еще выпускные экзамены. Успехов вам, ребята!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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30 мая 2018 23:49 2670 Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1...
 
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