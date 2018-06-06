

Фоторепортаж с последнего школьного звонка в ГУО «СШ №1 г. Солигорска». Автор: Эдуард Кидяев.

Для 32 учащихся одиннадцатых классов государственного учреждения образования «Средняя школа № 1 г. Солигорска» прозвенел последний школьный звонок.

Поздравления и напутственные слова выпускникам были сказаны директором школы, родителями, гостями праздника. Не остались в стороне и первоклашки — с пожеланиями успехов во взрослой жизни они подарили выпускникам колокольчики, как напоминание о веселых и беззаботных школьных годах.













Нарядные и взволнованные выпускники сказали много искренних слов благодарности учителям, которые вели их дорогами знаний, родителям, которые поддерживали их начинания и радовались успехам.













Ребята порадовали присутствующих зажигательным танцевальным попурри и разволновали трогательным школьным вальсом. Шквал эмоций вызвала и финальная песня, в которой выпускники попрощались со школой и детством. А еще… в небо улетели воздушные шары, унося с собою самые заветные мечты выпускников.









Праздник удался! Но впереди еще выпускные экзамены. Успехов вам, ребята!

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».