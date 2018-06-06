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Беларусь и Вологодская область реализуют ряд совместных проектов

07.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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На переговорах в Минске премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и губернатор Вологодской области Олег Кувшинников обсудили ряд совместных проектов. Главным из них стало будущее совместное производство колесных тракторов на Череповецком заводе, передает телеканал «МИР 24».

Сотрудничать Вологда намерена и с другими предприятиями республики. Планируется открыть сервисный и дилерский центра Минского автомобильного завода. В перспективе в Вологодской области создадут транспортно-логистическую компанию.

«Здоровая идея, и совмещающая приятное с полезным, – создание совместного производства, возможности поставки техники, машинокомплектов, и прочее, да еще на белорусских «МАЗах», да еще с сервисным центром, который будет работать на территории Вологодской области, обслуживая те «МАЗы». А перспектива «МАЗов» и тракторов – это и лесной сектор, и где, в общем-то, и «Амкодор» (белорусская компания, производитель техники – «МИР 24») мог бы очень плотно работать, заменив импортные аналоги в лесном хозяйстве. В общем-то, получается такой синергетический эффект от взаимного сотрудничества», – сказал Кобяков.

Отметим, что в прошлом году товарооборот между Республкой Беларусь и Вологодской областью составил почти $400 млн.



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Теги: Минск
 
 
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Сегодня их обсудили в Минске на переговорах премьер-министр республики Андрей Кобяков и губернатор Вологодчины Олег Кувшинников.
 
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